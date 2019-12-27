Эвакуировались более ста человек: в баре на Урале вспыхнул пожар

11:27 | 28.12.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Серове произошёл пожар на кухне в баре на улице Заславского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы накануне вечером, 27 декабря, около 22:00. Огонь охватил фритюрницу и вентиляцию.



Ещё до прибытия спасателей питейное заведение самостоятельно покинули 120 человек. На месте возгорания работали три единицы техники и 13 человек личного состава.



Справиться с огнём спасателям удалось за три минуты.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»