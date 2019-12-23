В Нижнем Тагиле задержаны мужчины, занимающихся незаконным оборотом оружия

14:19 | 24.12.2019

Фото: УФСБ по Свердловской области

В Нижнем Тагиле оперативники ФСБ задержали троих мужчин, которые занимаются незаконным оборотом оружия. Во время обыска у них нашли более 70 боеприпасов различного типа и шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, в отношении задержанных следственный отдел УФСБ по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».



Нелегальным оружейникам грозит заключение сроком до шести лет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»