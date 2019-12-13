«На здоровье»: лекарства в аптеках Живика продают с 40% скидкой

«Очень нравится аптека, заказала всё через приложение, сумма сразу же, в аптеке только номер называешь, тебе его весь приносят. Как-то подруга искала мне препарат от давления, много где была в городе - не нашла, но в Живике он есть (Микардис). Цены очень приемлемые, очередей особо нет, максимум 2 человека. По рецептам тоже нормально отпускают лекарства) в общем спасибо вам».

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