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17:47 | 1.08.2019
Депутат думы Новоуральска Марат Салихов отделался штрафом после возбуждения уголовного дела
Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Новоуральского городского суда, сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Там также отметили, что преступление, инкриминированное Салихову, относится к 2015 году, когда депутат возглавлял ООО «Агрофирма Уральская» (один из крупных производителей кормов для животных и овощей).
Агрофирма «Уральская» была создана еще в советские годы при «Уральском электромеханическом комбинате». В 2013 году предприятие продало актив, её соучредителем стал Марат Салихов. По итогам 2015-го компания показала убыток в 36,9 млн рублей.
В 2017 году 100% уставного капитала ООО «Агрофирма Уральская» приобрел известный свердловский бизнесмен Георгий Архипов (директор и главный акционер компании «Уралтрубпром»).
Отметим, что в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается исковое заявление компании к Марату Салихову о взыскании 2,1 миллиона рублей.
Кроме этого, Марат Салихов проходил по уголовному делу № 160274180, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Речь идет об истории, связанной с вырубкой и хищением нескольких тысяч кубометров леса, принадлежащего АО «Уральский электрохимический комбинат» (дочка госкорпорации «Росатом»). Впоследствии дело было закрыто. Участок, на котором вырубался лес, ООО «Агрофирма Уральская» арендовала как раз у «УЭХК». В 2015 году руководство ООО «Агрофирма Уральская» приняло решение вырубить деревья и кустарники на площади более 200 гектаров. Договор на вырубку деревьев заключал Марат Салихов.
В последний раз имя Марата Салихова всплыло в минувшие выходные, во время проведения несанкционированного акции Open Plov на площадке мечети «Нур-Усман» где мусульмане Екатеринбурга обсуждали варианты строительства новой мечети. Не будучи жителем Екатеринбурга, он решил выступить в защиту строительства Соборной мечети в центре уральской столицы.
© «Вечерние Ведомости»
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