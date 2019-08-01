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17:47 | 1.08.2019

Депутат думы Новоуральска Марат Салихов отделался штрафом после возбуждения уголовного дела

Депутат городской думы Новоуральска Марат Салихов отделался штрафом после уголовного преследования по ч.1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Дело было рассмотрено в особом порядке в связи с ходатайством следователя, Марату Салихову назначена мера уголовно-правового характера – судебный штраф, уголовное дело прекращено.

Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Новоуральского городского суда, сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Там также отметили, что преступление, инкриминированное Салихову, относится к 2015 году, когда депутат возглавлял ООО «Агрофирма Уральская» (один из крупных производителей кормов для животных и овощей).

Агрофирма «Уральская» была создана еще в советские годы при «Уральском электромеханическом комбинате». В 2013 году предприятие продало актив, её соучредителем стал Марат Салихов. По итогам 2015-го компания показала убыток в 36,9 млн рублей.

В 2017 году 100% уставного капитала ООО «Агрофирма Уральская» приобрел известный свердловский бизнесмен Георгий Архипов (директор и главный акционер компании «Уралтрубпром»).

Отметим, что в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается исковое заявление компании к Марату Салихову о взыскании 2,1 миллиона рублей.

Кроме этого, Марат Салихов проходил по уголовному делу № 160274180, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Речь идет об истории, связанной с вырубкой и хищением нескольких тысяч кубометров леса, принадлежащего АО «Уральский электрохимический комбинат» (дочка госкорпорации «Росатом»). Впоследствии дело было закрыто. Участок, на котором вырубался лес, ООО «Агрофирма Уральская» арендовала как раз у «УЭХК». В 2015 году руководство ООО «Агрофирма Уральская» приняло решение вырубить деревья и кустарники на площади более 200 гектаров. Договор на вырубку деревьев заключал Марат Салихов.

В последний раз имя Марата Салихова всплыло в минувшие выходные, во время проведения несанкционированного акции Open Plov на площадке мечети «Нур-Усман» где мусульмане Екатеринбурга обсуждали варианты строительства новой мечети. Не будучи жителем Екатеринбурга, он решил выступить в защиту строительства Соборной мечети в центре уральской столицы.

© «Вечерние Ведомости»

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