Пермские студенты победили в игре «Что? Где? Когда?» Интеллектуальной олимпиады ПФО

19:05 | 25.03.2019

В Саранске награждены победители и призеры Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов.



В субботу, 23 марта, в Государственном русском драматическом театре Республики Мордовия состоялось торжественное награждение победителей и призеров IV Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».



Мероприятие проводится в четвертый раз при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.







В течение двух дней 210 студентов из 14 регионов Приволжья состязались в пяти видах программы: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное программирование» и «Робототехника».



По итогам соревнований победу в общем зачете одержала команда Республики Мордовия, которой был вручен Кубок полномочного представителя президента РФ в ПФО. Второе место в Интеллектуальной олимпиаде заняла сборная Самарской области, замкнула тройку лидеров команда Оренбургской области.



Пермские студенты стали победителями игры «Что? Где? Когда?». В общекомандном зачете пермская сборная заняла 6 место. Напомним, Пермский край на Интеллектуальной олимпиаде ПФО представляли студенты Пермского политеха (ПНИПУ), Пермского госуниверситета (ПГНИУ) и Пермского гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ).



Кроме этого, для ребят была организована обзорная экскурсия по достопримечательностям Саранска. По словам студентов, особые впечатления о городе сложились после посещения стадиона «Мордовия Арена», на котором летом 2018 года проходили матчи Чемпионата мира по футболу.