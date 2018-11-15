В Пермском крае планируется создание венчурного фонда в размере до 2 млрд рублей

20:18 | 21.11.2018

21 ноября в рамках Межрегионального экспортного форума правительство Пермского края и компания «ВЭБ Инновации» заключили соглашение о намерениях о создании Венчурного фонда трансфера технологий, целью которого является в том числе повышение экспортного потенциала региона и Приволжского федерального округа. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации» Олег Теплов.



Для достижения озвученной цели в Пермском крае планируется создать Венчурный фонд трансфера технологий с первоначальным капиталом в 300 млн рублей с последующим увеличением до 2 млрд.



Глава Прикамья обозначил, что соглашение, подписанное с «ВЭБ Инновации», в перспективе предусматривает появление в регионе фонда, который будет финансировать национально-технологические инициативы. «Мы понимаем, что для успешного развития региональных предприятий важно помогать им. Помогать не только финансированием, но и в получении информации от более опытных предприятий в отрасли, их коллег. У нас в крае регулярно появляются стартапы, которые могут вырасти в самостоятельный и успешный бизнес. Важно своевременно оказать им необходимую поддержку», — заявил Максим Решетников.



Венчурный фонд предполагается создать в формате инвестиционного товарищества. «ВЭБ Инновации» сможет как вкладывать собственные средства в новую структуру, так и привлекать других соинвесторов. В свою очередь, правительство Пермского края намерено привлекать средства из внебюджетных источников. В качестве потенциальных соинвесторов рассматриваются, в частности, регионы Приволжского федерального округа, российские и зарубежные партнеры группы ВЭБ.



По словам генерального директора «ВЭБ Инновации» Олега Теплова, исторически так сложилось, что наиболее высокий уровень венчурной активности сосредоточен в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах. В ряде субъектов, в том числе и в Пермском крае, есть множество ценных идей и разработок, однако не всегда имеются инфраструктура и институты, необходимые для их развития и масштабирования. «Наша задача в рамках нового соглашения с региональным партнером — создать в Пермском крае и Приволжском федеральном округе комфортные условия для повышения инвестиционной деятельности, формирования и развития высокотехнологичных компаний. Кроме того, мы планируем общими усилиями привлечь к этому процессу крупные корпорации, которые также заинтересованы в новейших отечественных разработках. В рамках форума мы уже успели пообщаться с несколькими интересными локальными проектами, потенциально способными претендовать на инвестиции и поддержку», – заявил Олег Теплов.



Согласно подписанному документу, фонд формируется на 7 лет с возможностью продления еще на два года. Средства фонда смогут быть направлены на продвижение высокотехнологичных проектов на региональном, федеральном и международном уровне и содействие встраиванию региональных проектов в существующие технологические цепочки, в том числе и международные. Кроме того, Венчурный фонд будет нацелен на привлечение государственных и частных корпораций для поддержки высокотехнологичных проектов и повышения цифровизации Пермского края в целом. Инвестиции планируется направлять в первую очередь на развитие высоких технологий и другие проекты, имеющие экспортный потенциал, а также повышающие инвестиционную привлекательность региона.



В рейтинге инновационных регионов России, подготовленном Высшей школой экономики в 2017 году, Пермский край находится на 13 месте. По сравнению с предыдущим годом регион улучшил свой инновационный индекс на шесть пунктов.



Отметим, ООО «ВЭБ Инновации», созданное в 2017 году, является центром компетенций ВЭБ в части венчурных и прямых инвестиций в капитал. Среди приоритетов «ВЭБ Инновации» – финансирование проектов Национальной технологической инициативы, программы «Цифровая экономика Российской Федерации», содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки. Компания предлагает российским стартапам не только венчурные инвестиции, но и возможность получать финансовые продукты компаний Группы ВЭБ на специальных условиях. Это позволяет формировать схемы поддержки российских инновационных компаний с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе для содействия выходу на международные рынки.