14 пермских команд прошли в четвертьфинал чемпионата мира по программированию

17:45 | 16.10.2018

В Перми прошел отборочный тур Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC). В одной восьмой финала соревнований приняли участие 34 команды из Пермского края. Всего в городе было три площадки проведения тура в разных вузах: ПГНИУ (34 команды), ВШЭ (11 команд), ПНИПУ (23 команды). В общей сложности в чемпионате приняли участие более 204 человек по Пермскому краю. В четвертьфинал вышло шесть команд ПГНИУ и по четыре команды от ВШЭ и ПНИПУ.



Отметим, отборочные этапы ICPC проходят по девяти регионам: Европа, Северная Америка, Латинская Америка, Северная Евразия, Африка и Средний Восток, Восточная Азия, Западная Азия, Юго-Восточная Азия и Тихий океан, Южно-Тихоокеанский регион.



Как отмечают организаторы, в этом году впервые участие в отборочных этапах чемпионата мира принимали студенты ссузов. Всего участвовало более десяти колледжей и техникумов края, из которых одна команда колледжа при ПГНИУ стала лучшей на Урале.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал высокий уровень подготовки специалистов по направлениям, связанным с информационными технологиями. Выпускники пермских вузов по IT-специальностям востребованы на федеральном уровне, поэтому конкурс на них продолжает расти. Так, по итогам приемочной кампании этого учебного года в среднем конкурс на IT-направления увеличился в 2 раза. Поэтому, по словам губернатора, уже сейчас важно принять меры по увеличению мест, а значит, и количества будущих выпускников по данным направлениям. Тем более что некоторые техникумы и колледжи готовят специалистов на уровне вузовского бакалавриата.



Чемпионат по спортивному программированию International Collegiate Programming Contest проводится ежегодно с 1977 года под эгидой Ассоциации вычислительной техники. По правилам соревнований, в одной команде может быть не больше трех студентов не старше 25 лет. К участию в чемпионате не допускаются студенты, дважды участвовавшие в финальной стадии соревнований. За пять часов программисты должны решить от 8 до 12 алгоритмических задач, условия которых написаны на английском языке. Команды пишут решения на языках программирования и посылают их на тестирующий сервер, при этом на команду выдается только один компьютер.