Губернатор: «Подготовка участков под ФАПы - личная ответственность глав муниципалитетов перед жителями»

10:40 | 1.08.2018

Сегодня, 31 июля, в рамках Совета глав муниципалитетов рассмотрели еще один актуальный вопрос для территорий региона – строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, сегодня в регионе работают 626 ФАПов и 79 врачебных амбулаторий. В планах на этот и следующий годы – возведение еще 66 ФАПов и 15 амбулаторий. Вся информация о новых объектах есть на портале «Управляем вместе».

«Строительство ФАПов – наша с вами общая задача. Край отвечает за поставку новых модульных зданий ФАПов, их монтаж, обеспечение оборудованием, лицензирование. Ваша задача – предоставить земельный участок, затем – подключить объект к инженерным сетям и привести в порядок прилегающую территорию. На эти цели мы направляем в ближайшие два года из всех источников бюджета порядка 355 млн рублей», – отметил глава региона.

Также губернатор обозначил, что не все муниципальные образования проявляют заинтересованность в этом вопросе.

С докладом по планам по строительству ФАПов на ближайшие годы выступил министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Он отметил, что краевые власти уже утвердили проектные, в том числе цветовые, решения для будущих фельдшерско-акушерских пунктов, а также обозначил низкую готовность земельных участков к строительству ФАПов. «Только три территории подготовились к проведению строительно-монтажных работ – это Лысьвенский городской округ, Нытвенский и Усольский районы. В четырех муниципальных образованиях подготовка не проведена – это Горнозаводский, Верещагинский, Очерский и Сивенский районы, – сообщил министр. – Среди основных замечаний: не демонтированы старые сооружения, не перенесены опоры электроснабжения, нет планировки участка для проведения работ и подъезда спецтехники, участки не расчищены от деревьев и кустарников, не отсыпаны под монтаж здания, и почти нигде не готовы подъездные пути для спецтехники».

Также по информации министерства, в восьми территориях края земельные участки под строительство ФАПов отсутствуют. По данным самих глав, в настоящее время большая часть документов находится в Росреестре на регистрации. В ближайшее время местные власти планируют получить кадастровые номера земельных участков и передать их в профильное министерство.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор подчеркнул, что наличие участков под строительство ФАПов, как и дальнейшее их благоустройство, – личная ответственность каждого главы. Поэтому в случае неготовности объектов или срывов сроков строительства ФАПов или благоустройства участков отвечать за это будут руководители территорий лично.

Справка:

В рамках федерального проекта по расширению сети сельских медицинских учреждений в Пермском крае планируется строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий взамен ветхих зданий, находящихся в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек. Формированием программы по строительству учреждений на период после 2019 года занимается Министерство здравоохранения Пермского края.

Согласно утвержденным проектным решениям, в Пермском крае будут строиться фельдшерско-акушерские пункты площадью 72 кв.м., врачебные амбулатории - площадью 107 кв. м. При этом краевое Правительство берет на себя поставку и монтаж новых модульных зданий, обеспечение медицинским оборудованием и лицензирование новых ФАПов и амбулаторий. А органы местного самоуправления предоставляют земельные участки под их возведение, организуют благоустройство прилегающей территории и подключение учреждений к инженерным сетям, а также содержат сети до границ зоны ответственности.