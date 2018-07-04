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Пермь: новости дня


16:49 | 6.07.2018

Горьковка приглашает пермяков на Дни иностранных языков под открытым небом

9 и 10 июля с 12.00 до 17.00 в Летнем читальном зале на площадке перед библиотекой Горького пройдут Дни иностранных языков.

Книжную выставку к 295-летию Перми дополнят издания на немецком, английском, французском языках, книги о городах-побратимах Перми. Диснеевские сказки, трехмерные книги привлекут внимание юных читателей. Книжки-раскраски, карандаши и мелки будут также в их полном распоряжении. Для читателей постарше - свежие номера газет и журналов, в том числе на иностранных языках.

Каждый читатель сможет побывать в единственной в крае «библиотеке на колесах» -КИБО, внутри которой можно полистать увлекательные энциклопедии, книги для детей и даже посмотреть мультфильмы.

Для любителей сказок, фанатов Гарри Поттера, футбольных болельщиков, знатоков Пермского края и Германии будут проводиться викторины с призами. Каждый сможет также вытянуть для себя предсказание на немецком языке.

В Летний читальный зал приглашают приходить всей семьей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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