Пермяки вошли в десятку лучших на всероссийской спартакиаде допризывников

16:06 | 6.07.2018

В тамбовском дворце спорта «Антей» состоялась торжественная церемония награждения победителей Спартакиады молодежи России допризывного возраста. Спартакиада длилась неделю, в состязании приняли участие около 550 подростков из 49 регионов страны.



Команда Пермского края заняла 6-е место в общекомандном зачете, а также второе место в беге на различные дистанции (60, 100 и 3000 метров). Первое место в соревновании заняла команда Пензенской области, второе и третье — ребята из Липецкой области и Санкт-Петербурга.



Пермяки участвовали в спартакиаде допризывников в рамках государственной программы Пермского края «Общество и власть».



Всего на Спартакиаде было организовано 12 видов состязаний, в том числе стрельба из пневматической винтовки, плавание, метание гранаты, легкая атлетика, подтягивание на перекладине, прыжки в длину, разборка-сборка автомата и строевая подготовка.



«На всероссийских соревнованиях восемь ребят из десяти были впервые, было волнение. Мы заняли 6-е место из 49, это неплохо. Но наша команда могла войти в тройку сильнейших, свои провалы мы знаем. В следующем году поедем за местом повыше, для этого будем усердно тренироваться!» — пообещал участник пермской команды Тимофей Шестаков.



Напомним, в выходные завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря (ЮОСЛ) Приволжского федерального округа «Гвардеец». На протяжении 18 дней участники смены осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. В командном зачете при сдаче нормативов ГТО пермяки также заняли первое место.