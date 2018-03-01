Рубрика: Новости дня
18:52 | 6.03.2018
Тема III исторического форума – «История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису»
Основные цели форума - объединение жителей города вокруг идеи становления и развития города Перми как промышленного центра, развитие локального патриотизма, подготовка к 300-летию города Перми.
«В 2018 году тема исторического форума - «История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису». Состав оргкомитета опытный и профессиональный, в него входят представители пермских предприятий, запланированы интересные мероприятия, считаю, что мы достигнем целей форума», - подчеркнул Юрий Уткин.
Среди ключевых мероприятий форума: конкурс «Моя семья в истории города», уличная выставка об истории Перми, создание электронного сборника о музеях пермских предприятий и организаций, мероприятия с представителями музеев предприятий, туристического бизнеса, образовательных организаций, общественных объединений, «Думские уроки» в школах города, научно-практическая конференция, а также издание сборника по итогам данных мероприятий.
В работе оргкомитета приняли участие: заместитель председателя Думы Алексей Грибанов, депутат Владимир Манин, председатель Молодежного парламента города Перми Айна Якупова, директор Государственного краевого учреждения «Государственный архив Пермского края» Игорь Киреев, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного управления и истории гуманитарного факультета ПНИПУ Михаил Нечаев, председатель Пермской городской общественной организации ветеранов Валентина Савкина, историки, представители промышленных предприятий Перми, общественных организаций.
Участники заседания говорили о важности изучения и обсуждения истории города, возбуждения интереса к краеведению, вовлечения широких слоев населения к участию в мероприятиях форума, о возможности доступа в музеи промышленных предприятий. Прозвучали предложения по участию представителей Молодежного парламента в проведении «Думских уроков».
«Наши промышленные предприятия обладают уникальными музейными и архивными экспонатами, и надо сделать так, чтобы школьники из разных районов города с ними познакомились. Кроме того, есть исторические даты, которые не очень известны горожанам, но о них стоит напомнить, чтобы возбудить интерес к событиям тех лет. Можно наметить череду событий, связанных с такими датами. Все предложения, которые прозвучали сегодня, будут проработаны», - заключил Юрий Уткин.
© «Вечерние Ведомости»
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