Молодежный парламент при Пермской городской Думе поддержал инициативы по развитию массового спорта

17:53 | 13.02.2018

Сегодня, 13 февраля, прошло заседание Молодежного парламента при Пермской городской Думе. В работе приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, его заместитель Алексей Грибанов и начальник управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики краевого министерства образования Дмитрий Жадаев. Центральным вопросом повестки стало развитие и популяризация массового спорта в Перми. В частности, обсуждалась Программа развития массового спорта, которая ранее была представлена на совете по физической культуре и спорту Пермского края.



«Массовый спорт и здоровый образ жизни — приоритетные сферы внимания муниципалитета. На данный момент в Перми продолжается развитие сети современных дворовых спортплощадок, активно работает Лига школьных спортивных клубов, строятся новые бассейны. Добиться высоких результатов в этой работе можно только сообща. Будем координировать свои усилия с краевым советом по спорту, надеюсь на поддержку наших проектов», — подчеркнул Юрий Уткин.



Председатель Молодежного парламента Айна Якупова:



«Мы считаем, что продвижение ценностей здорового образа жизни среди детей, молодежи, людей старшего поколения очень важно. Это позволяет направить энергию людей в созидательное русло, увеличить продолжительность и качество жизни. Есть идея губернатора Максима Решетникова сделать широкодоступной школьную спортивную инфраструктуру. Чтобы любой житель Перми мог во внеучебное время тренироваться в школьном зале или на спортплощадке. Эта инициатива требует, конечно, тщательной проработки, необходимо будет поддержать школы в обслуживании спортобъектов. Если грамотно все организовать, пермяки получат новые возможности для занятий в шаговой доступности».



Секретарь Молодежного парламента Перми Наталья Шестакова:



«Очень радует, что краевые и городские власти так внимательно относятся к расширению и улучшению доступной спортивной инфраструктуры. Как организатор и участник любительских спортивных мероприятий заметила, что среди части молодежи регулярные занятия спортом и физической культурой непопулярны. Поэтому особое внимание стоит уделить именно популяризации здорового образа жизни. Во многом эта задача решается уже сейчас благодаря массовым спортивным праздникам, таким как «Лыжня России», «Пермский марафон» и другим».