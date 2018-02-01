«Ковчегу» окажут помощь в возобновлении работы

14:03 | 13.02.2018

В министерстве социального развития Пермского края прошла встреча с учредителями автономной некоммерческой организации «Центр домашней заботы «Ковчег» в Октябрьском районе.



Напомним, в производстве Октябрьского районного суда находится иск минсоцразвития Пермского края к АНО «Центр домашней заботы «Ковчег» о приостановлении деятельности по стационарному обслуживанию граждан. Причиной обращения в суд послужили выявленные нарушения требований законодательства в области социального обслуживания и неисполнение предписаний об устранении нарушений, выявленных в июне прошлого года.



В ходе встречи обсудили причины неисполнения АНО «Ковчег» предписаний надзорных органов и варианты решения этого вопроса. Представителей АНО «Ковчег» проконсультировали и предоставили нормативные документы. Руководству «Ковчега» предложено временно приостановить деятельность по оказанию стационарных социальных услуг, пройти обучение и организовать работу приюта в соответствии с установленными госстандартами.



Дмитрий Санников, заместитель министра социального развития, подчеркнул, что цели закрыть Центр домашней заботы «Ковчег» нет, нужно помочь учредителям правильно организовать процесс оказания социальных услуг, сделать его законным, прозрачным и безопасным для жизни постояльцев. Субботиным будет оказана необходимая консультационная и методическая помощь в устранении выявленных надзорными органами замечаний.



«Сегодня состоялся очень конструктивный разговор, — отметила директор Центра домашней заботы «Ковчег» Элина Субботина. — Нам объяснили, что нужно сделать, чтобы устранить имеющиеся у нас недоработки. Мы очень хотим работать дальше и надеемся, что нам помогут».