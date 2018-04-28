Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


13:12 | 1.05.2018

В Екатеринбурге за два дня работы Парк футбола собрал более 14 тысяч человек

Созданный специально для ЧМ-2018 передвижной парк футбола в Екатеринбурге с викторинами и аттракционами посетило более десятка тысяч болельщиков 29 и 30 апреля. Парк расположился в Историческом сквере на Плотинке.

В церемонии открытия интерактивной площадки приняли участие чемпион мира-1988 Марсель Десайи и французский актер, известный по главной роли в многосерийном фильме «Такси» Сами Насери, а также послы турнира от Екатеринбурга – биатлонист Антон Шипулин и музыкант и композитор Александр Пантыкин, который спел вместе с гостями площадки самую «футбольную» песню страны – «Аргентина - Ямайка 5:0».

Сообщается, что в первый день работы – 29 апреля – парк посетили более пяти тысяч человек, а уже во второй день наплыв горожан увеличился ровно вдвое.

Напомним, Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

Фото: КП-Урал

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:33 | 1.05.2018
ХК «Автомобилист» изменит свой состав

15:22 | 1.05.2018
В Екатеринбурге более 25 тысяч горожан отпраздновали Первомай

13:55 | 1.05.2018
Известна предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге

13:36 | 1.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 30 апреля 2018 года

13:30 | 1.05.2018
Частный жилой дом сгорел в Невьянском городском округе

13:12 | 1.05.2018
В Екатеринбурге за два дня работы Парк футбола собрал более 14 тысяч человек

12:44 | 1.05.2018
Центр Екатеринбурга перекрыт для первомайского шествия

12:04 | 1.05.2018
Каждый второй торговый центр страны небезопасен для посетителей, в том числе и в Екатеринбурге

12:00 | 1.05.2018
В параде Победы в Екатеринбурге будут задействованы более двух тысяч человек

11:12 | 1.05.2018
В Екатеринбурге представили форму волонтеров ЧМ-2018

10:51 | 1.05.2018
Пожар на улице Черноморской в Екатеринбурге потушен

10:37 | 1.05.2018
В Екатеринбурге на ВИЗе сгорело кафе

10:20 | 1.05.2018
В Екатеринбурге в многоэтажке произошёл взрыв бытового газа

30.04.2018

16:55 | 30.04.2018
Билетов на ЧМ-2018 в екатеринбургском «Пассаже» не будет

16:29 | 30.04.2018
1 мая в Перми пройдет 89-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда»

15:56 | 30.04.2018
Екатеринбург примет Всероссийскую олимпиаду среди иностранных студентов

14:58 | 30.04.2018
В Екатеринбурге поющий на Плотинке фонтан разобрали

14:57 | 30.04.2018
В Екатеринбурге завершился крестный ход памяти Николая II

14:54 | 30.04.2018
Смертельное ДТП под Екатеринбургом: погибли управляющая коттеджным посёлком и её муж

14:31 | 30.04.2018
Изменения в движении автобусных маршрутов произойдут в центре Екатеринбурга в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы

13:34 | 30.04.2018
В ДТП под Нижним Тагилом погиб человек

12:40 | 30.04.2018
В Екатеринбурге на две недели закроют движение по Шейнкмана между улицами Народной Воли и Большакова

11:52 | 30.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 апреля 2018 года

11:10 | 30.04.2018
Штормовое предупреждение продолжает действовать на Урале

10:49 | 30.04.2018
В нижнетагильской колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов прошли гастроли театра

10:22 | 30.04.2018
Детский хор Екатеринбургского театра оперы и балета выиграл конкурс в Бельгии

10:13 | 30.04.2018
Екатеринбургский скалолаз взял серебро на соревнованиях в Токио

29.04.2018

22:14 | 29.04.2018
В Екатеринбурге забор упал сразу на три автомобиля

21:07 | 29.04.2018
На территории детского сада на Уралмаше произошел пожар

20:02 | 29.04.2018
«Амкару» не помог ни православный батюшка, ни преданные болельщики

17:16 | 29.04.2018
Жителя Нижнего Тагила поймали на хранении синтетических наркотиков

16:58 | 29.04.2018
В Екатеринбурге на месяц отсрочили закрытие ТРЦ «Алатырь»

16:56 | 29.04.2018
В офисах МФЦ готовятся к праздничным акциям в честь Дня Победы

16:51 | 29.04.2018
В Пермском крае отпраздновали 60-летие производства ракетных двигателей

16:42 | 29.04.2018
В центре Перми 3 и 7 мая будет ограничено движение транспорта

16:40 | 29.04.2018
Житель Прикамья займется общественными работами за пьяную езду

16:39 | 29.04.2018
Летом в Прикамье будет работать четыре межмуниципальных водных маршрута

16:02 | 29.04.2018
День пожарной охраны России отметят 30 апреля в ЦПКиО Екатеринбурга

15:44 | 29.04.2018
Жители Екатеринбурга станут первыми, кто увидит Кубок ЧМ по футболу

15:31 | 29.04.2018
ХК «Автомобилист» продлил контракт с нападающим

15:25 | 29.04.2018
На Белоярском водохранилище с оторвавшихся от берега льдин эвакуированы рыбаки

14:04 | 29.04.2018
Движение на Тюменском тракте парализовано из-за ремонта автодороги

13:54 | 29.04.2018
В Екатеринбурге с шестого этажа выпала девушка-подросток

13:37 | 29.04.2018
Вчера вечером в ДТП на Тюменском тракте погиб человек

11:47 | 29.04.2018
В Екатеринбурге на улице Чапаева загорелось заброшенное здание

11:16 | 29.04.2018
Свердловским водителям стоит быть внимательнее на дорогах и не садиться за руль пьяными

11:15 | 29.04.2018
Коммунальные службы Екатеринбурга готовятся к очистке Городского пруда

10:53 | 29.04.2018
Мальчик, пропавший в Екатеринбурге, найден мертвым

10:42 | 29.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 апреля 2018 года

28.04.2018

23:35 | 28.04.2018
Синоптики поделились прогнозом погоды на майские выходные в Екатеринбурге


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 