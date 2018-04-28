В Екатеринбурге за два дня работы Парк футбола собрал более 14 тысяч человек

13:12 | 1.05.2018

Созданный специально для ЧМ-2018 передвижной парк футбола в Екатеринбурге с викторинами и аттракционами посетило более десятка тысяч болельщиков 29 и 30 апреля. Парк расположился в Историческом сквере на Плотинке.



В церемонии открытия интерактивной площадки приняли участие чемпион мира-1988 Марсель Десайи и французский актер, известный по главной роли в многосерийном фильме «Такси» Сами Насери, а также послы турнира от Екатеринбурга – биатлонист Антон Шипулин и музыкант и композитор Александр Пантыкин, который спел вместе с гостями площадки самую «футбольную» песню страны – «Аргентина - Ямайка 5:0».



Сообщается, что в первый день работы – 29 апреля – парк посетили более пяти тысяч человек, а уже во второй день наплыв горожан увеличился ровно вдвое.



Напомним, Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).



Фото: КП-Урал