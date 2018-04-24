Ирбитчанина будут судить за убийство лося

16:32 | 25.04.2018

В Ирбите возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота» в отношении местного жителя 1989 года рождения. В начале апреля молодой человек вместе со своим другом отправился в лес, чтобы пострелять по банкам. Там в чаще он заметил лося. Не удержавшись, мужчина убил животное, после чего возникла проблема с вывозом почти 200 кг мяса. Тогда приятели приняли решение сходить за машиной. К моменту, когда охотников застали сотрудники полиции, мужчины успели разделать тушу и разложить мясо по четырем большим рюкзакам.



В ходе дальнейшего разбирательства обвиняемый согласился возместить причиненный государственному охотничьему фонду ущерб – более 240 тысяч рублей. Кроме того, ирбитчанину грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста на полгода.





Фото: kolobuga.ru