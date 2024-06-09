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Валерий Сухих: Предложения федерального центра позволят более справедливо распределить денежные средства в пользу граждан с низким доходом

13.16 Четверг, 13 июня 2024
zsperm.ru
Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели проекты федеральных законов, направленные Государственной Думой РФ.

Региональные парламентарии приняли проекты постановлений о поддержке федеральных законопроектов. Один из них предполагает введение семейной налоговой выплаты. После принятия документа на федеральном уровне родители с двумя и более детьми будут получать семейную выплату – возврат 7% уплаченного НДФЛ.

По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, предложенные изменения налоговой системы обеспечат дополнительный источник поддержки для семей с детьми. «Семьи с детьми – одна из ключевых целевых аудиторий предстоящих налоговых изменений. Во-первых, предложения федерального центра позволят более справедливо распределить денежные средства в пользу граждан с низким доходом. Во-вторых, дополнительные средства федерального бюджета от введения прогрессивного налогообложения планируется направлять на финансирование новых объявленных президентом нацпроектов «Молодежь и дети», «Семья», а также ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ», – отметил Валерий Сухих.

Фактически ставка НДФЛ для них составит 6%. Одно из условий - среднедушевой доход на одного члена такой семьи не должен превышать 1,5-кратного регионального прожиточного минимума в месяц. Предполагается, что на такую выплату могут рассчитывать около половины от общего числа семей с двумя и более детьми в стране.

Также депутаты краевого парламента рассмотрели проект изменений в Налоговый кодекс РФ. Предложенные федеральным законодателем корректировки предполагают введение прогрессивной шкалы налогообложения.

Согласно тексту законопроекта, для людей, чей годовой доход превышает 2,4 млн руб., будет введена прогрессивная шкала по НДФЛ от 15 до 22%. При этом повышенный налог будет начисляться не со всей суммы дохода, а с части, которая превышает определенный порог. Для тех, чей доход ниже 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн в год), ставка НДФЛ сохранится на текущем уровне – 13%. Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не подпадают под повышение НДФЛ.

В случае принятия поправок Госдумой налоговые изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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