Пермское землячество: от прошлого к будушему

В Прикамье продолжается работа по сохранению наследия Строгановых

13.07 Среда, 6 июля 2022
Пермь: общество
Анастасия Новодворская
Первый месяц лета для Пермского землячества выдался плодотворным: проведена историческая конференция в Павловском, организован «Ветеранский десант» в Звездном. О том, как все это прошло, рассказывает историк, секретарь правления Пермского землячества Виталий Призюк.

- Виталий, расскажите о IV научно-практической конференции «Павловские чтения», которая прошла в середине июня. Почему она состоялась именно в поселке Павловском?

- Да, 18 июня в п. Павловском Очерского района Пермского края состоялась IV краевая научно-практическая конференция «Павловские чтения». Организаторами выступили Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева и РОО «Пермское землячество».

День был выбран не случайно. Конференция состоялась в день 250-летия со дня рождения Павла Строганова, именем которого был назван поселок. Тема конференции «Культурное и историческое наследие династии Строгановых и его значение для настоящего и будущего Пермского края» объединила людей, занимающихся работой по сохранению и популяризации наследия Строгановых со всего Пермского края и даже за его пределами. Участниками конференции стали 35 человек из Перми, Москвы, Билимбая (Свердловская область), Ильинского, Добрянки, Б. Сосновы, Очёра, д. Таборы. Специально для конференции была открыта выставка картин художницы из Пермского университета Л.Г. Писорогло «Пейзажи строгановского майората».

Участников приветствовали глава Очёрского городского округа А.В. Солодников, директор Очёрского краеведческого музея Т.Н. Дерендяева, первый заместитель председателя правления – исполнительный директор РОО «Пермское землячество» С.А. Левченко. Я же выступил модератором конференции. Для меня особенно важно, что в прошлые годы научным руководителем и ведущим конференции был мой учитель Георгий Николаевич Чагин.

- Павловский в этот день стал центром притяжения?

- Не только Павловский, но и Очер. После пленарного заседания, которое прошло в музее поселка Павловский, участники конференции посетили театрализованную экскурсию в музее города Очер. Все стороны отмечали как душевную атмосферу конференции и радушие принимающей стороны, так и необходимость дальнейшего сотрудничества в области сохранения Строгановского наследия.

- Расскажите про «Ветеранский десант» в поселке Звездный Пермского края.

- Следует начать с того, что Объединенный совет ветеранов 31-й ракетной армии и «Пермское землячество» третий год осуществляет проект «Уральские дивизии двух войн» при поддержке Фонда президентских грантов.
Проект состоит из двух частей. Первая посвящена сохранению исторической памяти об уральских дивизиях, сформированных в 1941 году и отстоявших столицу в контрнаступлении советских войск под Москвой. Вторая – сохранению исторической памяти о ракетных дивизиях, дислоцировавшихся на Урале в составе 31-й ракетной армии в годы «холодной войны». В рамках проекта 24-25 июня был проведен «Ветеранский десант» из Москвы в поселок Звездный.
Члены ветеранской организации 52-й ракетной дивизии Объединенного совета ветеранов 31-й ракетной армии побывали в бывшем пункте постоянной дислокации соединения, расформированного в 2002 году, где встретились со своими сослуживцами и членами их семей, приняли участие в митинге на площади Победы, посвященном годовому празднику 52-й ракетной дивизии и Дню городка, в открытии Комнаты боевой славы узла связи соединения, в музее РВСН, рассказали о результатах выполнения проекта «Уральские дивизии двух войн», провели презентацию электронной книги «История 31-й ракетной армии» и книги «Шаг в бессмертие» о 379-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году в городе Кунгуре.

Всего в этих мероприятиях приняли участие до 400 человек - жителей поселка Звездный, ветеранов дивизии и членов их семей, сотрудников Пермского Суворовского военного училища, работников муниципальных учреждений, школьников. По признанию организаторов, общим впечатлением для четырех ветеранов дивизии, приехавших из Москвы, стало то, что спустя 20 лет они снова вернулись домой.

- Какие ближайшие планы у Пермского землячества?

- В середине июля завершается прием заявок на Строгановскую премию. Впереди работа экспертов, комиссии по отбору номинантов на Строгановскую премию, заседание правления Пермского землячества. Это большая и очень ответственная работа. Итоги будут объявлены на пресс-конференции для представителей СМИ в Перми.

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Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
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