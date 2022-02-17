В новом «Уроке цифры» от Яндекса школьники Прикамья узнают о применении искусственного интеллекта в музыке

12.58 Вторник, 22 февраля 2022
Пермь: общество
Недавно стартовал очередной «Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, организованный АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с крупными IT-компаниями при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В этом году урок Яндекса посвящен теме «Цифровое искусство: музыка и IT» и продлится с 14 февраля по 6 марта.

Участники урока изучат теорию звука и его важные характеристики, а затем узнают на практике, как работают алгоритмы распознавания и рекомендаций в современных музыкальных сервисах и как искусственный интеллект участвует в создании музыки. Чтобы прохождение урока доставило детям удовольствие и пробудило интерес к изучению сферы IT, создатели наполнили урок комиксами, инфографикой и интерактивным тренажером. Материалы подойдут для школьников всех возрастов — задания адаптированы для учеников младшей, средней и старшей школы и отличаются объемом и сложностью.

«На пересечении IT и других дисциплин, иногда неожиданных, происходит много интересного — новые технологии становятся привычными и меняют повседневный образ жизни. Это же касается и музыки: например, рекомендации Яндекс.Музыки умеют подбирать треки под ситуацию, в которой находится слушатель, и под его настроение. Алгоритмы сервиса учитывают больше тысячи факторов, чтобы идеально рекомендовать как любимую, так и незнакомую для пользователя музыку, — комментирует Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России. — В новом “Уроке цифры” мы расскажем, что происходит сейчас на стыке музыки и IT: какие технологии нужны для распознавания и оцифровки, какую музыку может создавать искусственный интеллект вместе с человеком. Мы надеемся, что материалы урока позволят узнать больше об устройстве привычных вещей. Возможно, кто-то увидит интересную для себя нишу, в которой захочет развиваться».

«По мере развития искусственного интеллекта растет и его потенциал в креативных областях, одной из которых является музыкальная индустрия. Искусственный интеллект сегодня может создавать мелодию, ритм и тембры для самых разных инструментов, а также стили и голоса певцов, которые будут звучать вместе с музыкой. Более того, технология позволяет распознавать музыку, собирать ее в плейлисты и советовать другим. С этими механизмами ребята могут ознакомиться на новом уроке», — отметила Татьяна Трубникова, директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России.

Проект «Урок цифры» проводится в России с 2018 года. Материалы для прохождения урока доступны на сайте урокцифры.рф. Приступить к занятию можно в любое время и в любом месте – дома или в школе.

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Партнерами «Урока цифры» в 2021/22 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», VK, «Росатом». Технологические партнеры — международная школа программирования «Алгоритмика».

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За 3,5 года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 45 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100+ стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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