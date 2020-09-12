В Перми наметили перспективы развития дзюдо

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Дзюдоистов Прикамья будут поощрять за выдающиеся спортивные результаты – достижения на европейском и мировом уровне. Такое решение приняла краевая федерация дзюдо.18 сентября в Перми состоялась отчетно-выборная конференция федерации дзюдо Пермского края. В ее работе приняли участие самые активные участники жизни прикамского дзюдо и те, кто поддерживает этот вид спорта. Задачей собравшихся было определить направления и механизмы развития дзюдо в регионе. Также на конференции прошли выборы главы федерации.Президентом федерации дзюдо избран мастер спорта Яков Гусейнов – человек, хорошо известный в мире спорта. Он начал заниматься дзюдо в 20 лет, является призером чемпионата России по ветеранам, участником чемпионата мира в Бразилии. Много лет поддерживает федерацию, особенно серьезное внимание уделяет адаптивному дзюдо – подготовке спортсменов с поражением зрения. С 2006 года - вице-президент федерации дзюдо Пермского края. «Дзюдо для меня стало школой воспитания и совершенствования личности, помогло установить гармоничные отношения с коллегами и единомышленниками», - говорит Яков Афсарович.Формулируя задачи конференции, вновь избранный президент федерации отметил:- Сегодня нам предстоит принять важные решения, определяющие направление, в котором будет развиваться дзюдо в Пермском крае в ближайшие годы. Главная задача федерации - улучшить результаты наших спортсменов, увеличить количество занимающихся в спортивных секциях. Для этого составлен план развития федерации на ближайшие 4 года. В него входят стимулирующие меры, такие как финансовое поощрение спортсменов - призеров Европы, мира, Олимпийских игр, а также их личных тренеров, организационные мероприятия, например, ежегодное подведение итогов выступлений спортсменов и работы тренеров. Планируется ряд встреч с главами муниципалитетов края, где развивается или могло бы развиваться дзюдо. И, конечно, участие в спортивных мероприятиях различного уровня на территории края. Это наши задачи до 2024 года.За последние полгода коллектив федерации и команда Я.А. Гусейнова проделали большой объем работы. Проведены свыше 40 совещаний и заседаний, структурирована работа федерации дзюдо. Восстановлен и запущен в новом формате сайт федерации, создан личный кабинет члена федерации Пермского края, по аналогии с сайтом Федерации дзюдо России. Федерация активно продвигается в социальных сетях – Вконтакте, Instagram, Facebook. Восстановлена работа по сбору данных по истории спортивных результатов дзюдоистов Прикамья.В центре Перми по адресу ул. Краснова, 18 открыт новый офис федерации.В последние месяцы подготовлены и приняты Структура федерации, новая редакция Устава, Положение о тренерском совете, Положение о совете директоров, Положение о членстве и членах федерации, Положение о судейской коллегии.В федерации уверены, что принятые и запланированные меры положительно отразятся на популярности дзюдо в Прикамье, воспитании спортсменов и их результатах.- Спортсмены Пермского края неоднократно становились призерами чемпионатов мира, Европы или Олимпийских игр, - напомнил Яков Гусейнов. - Надеюсь, совместно мы подготовим новых чемпионов!