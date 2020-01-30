11:29 | 31.01.2020

Владимир Путин отметил эффективность использования цифровых платформ и сервисов обратной связи

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой цифровых сервисов в Московской области. Он понаблюдал за тем, как в центре управления в правительстве области с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья.

Сюда еженедельно поступает 10-12 тысяч обращений от жителей. Они охватывают все сферы жизни региона: медицинское обслуживание и образование, соцзащиту и ЖКХ, транспорт, строительство, безопасность. Значительная часть обращений связана с дорогами, состоянием дворов, вывозом мусора. Все сообщения сразу распределяются по тематитке и принимаются в работу. Как отметил президент, это пример цифровизации в действии: «Здесь на вашем примере видно, что это не пустой звук, а серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается каждый человек. Все конкретно, обратная связь очевидна». Глава государства отметил, что аналогичные сервисы работают не только в Московской области, но и в других регионах страны.

Так, в Пермском крае одним из механизмов обратной связи является портал «Управляем вместе», который действует с 2017 года. За последний год эффективность портала выросла в 5 раз: количество решенных вопросов увеличилось с 3 тысяч в 2018 году до 15 тысяч в 2019-м. Сегодня это полноценная платформа для обратной связи с жителями, создания комфортных и безопасных условий для жизни. Около 80% сообщений приходит о ямах на дорогах и во дворах, мусоре и свалках, а также по уборке снега и устранению гололеда. Около 45% сообщений поступает через мобильное приложение, запуск которого состоялся летом 2019 года. Средний срок подготовки ответа – шесть рабочих дней.

По обращениям жителей на портал «Управляем вместе» только в 2019 году в территориях края было отремонтировано около 300 детских площадок и закреплено 680 люков. Ежеквартально публикуется рейтинг районов по работе с порталом. Краевые власти стимулируют местное самоуправление использовать портал как инструмент контроля, который позволяет отслеживать качество и сроки проведения любых работ. Сейчас на портале зарегистрировано 86 тысяч пользователей, опубликовано около 28,5 тысячи сообщений, представлена информация по 44 тысячам объектов. Две проведенные кампании по сбору идей и пожеланий от пользователей позволили получить и обработать около 600 предложений по развитию портала и созданию новой транспортной сети.

В 2020 году команда проекта продолжит развивать мобильное приложение, будут добавлены сервисы голосования и сбора идей. В планах - интерактивная карта велодорожек и экологических троп. Кроме того, в мобильном приложении планируется ввести голосовой ввод сообщений и интеллектуальный голосовой поиск.

По тому, как решаются их проблемы, люди оценивают работу органов власти. Кроме того, это просто удобно для людей – не выискивать ответственных, не стоять в очередях приёмных различных ведомств, а обращаться в «единое цифровое окно».

Еще одна форма обратной связи с жителями - социальные сети. Свои странички в соцсетях имеют все органы исполнительной власти, муниципалитеты, Фонд капремонта, оператор по вывозу мусора. Общее число подписчиков на официальных страницах за последний год превысило 270 тысяч. В 2019 году органы власти разного уровня ответили более чем на 60 тысяч обращений и жалоб, почти половина из них поступила в инстаграм губернатора.

«Благодаря внедрению новых цифровых технологий краевые и муниципальные власти получают возможность эффективнее исполнять свои обязанности по отношению к гражданам. Цифровые сервисы позволяют проактивно выявлять проблемы граждан: не дожидаться поступления формальных жалоб по бюрократическим каналам, а самим замечать и сразу решать проблемы», - отмечает руководитель портала «Управляем вместе» Андрей Комраков.

В своем Послании Федеральному Собранию президент В. Путин напомнил о необходимости обратной связи: люди «лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – в городах, районах, сёлах, по всей стране». Благодаря внедрению новых цифровых технологий власть получает возможность эффективнее исполнять свои обязанности по отношению к гражданам, работать над повышением комфорта граждан в общении с властью, сокращением затрат времени людей. И, конечно, работать на опережение.

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