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Пермь: газетный номер


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22:30 | 26.12.2019

Полицейский пес Северус осваивает профессию

2019-й год сделал этого малыша знаменитым. Едва успев появиться на свет, щенок породы немецкой овчарки тут же стал известен на весь Пермский край. В одночасье он покорил сердца тысяч подписчиков официального аккаунта полиции региона в Instagram.
В августе ГУ МВД России по Пермскому краю предложило пользователям социальной сети поучаствовать в выборе имени будущему четвероногому стражу порядка.Малыш родился в центре кинологической службы регионального МВД. За три дня под соответствующим постом появилось свыше 700 комментариев, в которых граждане активно предлагали свои варианты. Тщательно изучив каждый, сотрудники центра кинологической службы, представители Общественного совета при региональном МВД выбрали, по их мнению, пять лучших кличек. А на следующий день в сети Instagram появился опросник.
Окончательное решение приняли опять же подписчики официального аккаунта ГУ МВД России по Пермскому краю в Instagram. Решением большинства щенка назвали Северусом. Идея принадлежала Ольге Наймушиной (@olganaimyshina) из Октябрьского. Именно она предложила этот вариант первой. Сама подписчица призналась, что в семье живет домашний питомец – немецкая овчарка по кличке Велес. Когда ему подбирали имя, никак не могли определиться с выбором. Тянули жребий. По воле судьбы малыш стал Велесом, а имя Северус так и осталось в сердце Ольги.
Прошло четыре месяца… Будущий страж порядка подрос и начал осваивать профессию. Обучает его кинолог. Наша встреча состоялась во время очередной тренировки.
Своего хозяина и друга, младшего инспектора-кинолога Центра кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю Станислава Тихомирова Северус учуял из-за угла. Старший сержант полиции только дотронулся до ручки двери, за которой в теплом вольере живут щенки, а питомец уже, как мог, выражал свою радость. И вот, наконец, долгожданная встреча! Как же он изменился. По дороге к тренировочной площадке Сева, так его называет полицейский, не сводит глаз с Тихомирова. Путаясь в собственных лапах и поводке, старается идти рядом, как требует от него Станислав. Чуть забегает вперед и заглядывает в глаза, будто спрашивая: «Я все правильно делаю?»
- Я приглядывался к нему две недели. Приходил в вольер, общался и играл со всеми щенками. Севка сразу обратил на себя внимание. Очень живой и смелый парень, - признается страж порядка. – Можно сказать, что у него властный характер. Среди своих хвостатых родственников держался главарем. Он расталкивал других щенков и тянулся ко мне, не подпуская братьев и сестер. Можно сказать, что это он выбрал меня.
На этом этапе от щенка много не требуется. Станислав социализирует питомца: приучает к громким звукам, транспорту, общению с другими людьми и взрослыми собаками, развивает его мускулатуру и укрепляет мышечный аппарат.
- Я стараюсь уделять ему как можно больше внимания. Мы проходим общий курс дрессировки. Осваиваем команды и работу с аппортировочным предметом, занимаемся на специальных тренажерах, таких как барьер «бум» (деревянная платформа с лестницей – авт.), тоннель, полоса препятствий, бревно, и просто бегаем, - рассказывает кинолог. – Не менее полезно для него общение с Ингой, это моя старшая собака. Скоро ей предстоит выйти на заслуженный отдых. Младшему есть чему у нее поучиться.
К Станиславу Инга попала 9-месячным подростком. Их знакомство быстро переросло в настоящую дружбу.
Тем временем Северус резвился на площадке. На наших глазах он бесстрашно влетел в темную трубу и тут же вылетел на другом конце, тыкая мокрым холодным носом в объектив моей фотокамеры. Радостно виляя хвостом, прополз за мячиком на брюхе через полосу препятствий, а потом с неменьшим задором взбежал на «бум», получив похвалу от хозяина.
Эти навыки пригодятся щенку во взрослой жизни. Он не будет бояться темных замкнутых пространств, большого скопления людей, никакие внешние раздражители не смогут оторвать его от работы и сбить со следа.
Фронт работы у напарников нешуточный. Когда Северусу исполнится 7-8 месяцев, ему предстоит пройти курс обучения поиску взрывных устройств и взрывчатых веществ. А пока его главная задача – расти здоровым и постигать премудрости профессии играючи. Его любимая забава – резиновый мяч, а главное лакомство – говядина, которую Станислав с любовью отваривает питомцу дома.
Мария КУЛАКОВА, фото автора

© «Вечерние ведомости»

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