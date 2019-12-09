Прикамье: наши в Государственной Думе

10:59 | 10.12.2019

«Аргументы недели» представили рейтинг лоббистской эффективности законодателей

Исследовательская группа ИД «Аргументы недели» подготовила рейтинг лоббистской эффективности законодателей в 2019 году. В центре исследования – законодательная деятельность депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации VII созыва Госдумы (до 16 сентября 2019 года).

С рейтингом уже ознакомились в полном объеме читатели московского выпуска «АН». Он доступен по ссылке https://argumenti.ru/society/2019/12/640251. Ну, а мы отдельно остановимся на деятельности представителей Пермского края в Госдуме РФ.

Но сначала несколько слов о самом рейтинге. Лоббистская эффективность законодателей рассматривается в нем как способность депутатов и сенаторов к продвижению своих законодательных инициатив. Объективно характеризовать этот показатель помогают цифры: число рассмотренных, принятых и отклоненных инициатив парламентария.

На основании этого критерия с некоторой долей юмора все парламентарии были разделены на группы по степени лоббистской эффективности. Низкая лоббистская эффективность у представителей групп «Суетливые», «Ленивые», «Пустопорожние», «Разовые», «Холостые» (имеется в виду не семейное положение, а результаты работы). Высокая эффективность у представителей групп «Плодовитые», «Вне конкурса», «Стопудовые». В активе у плодовитого парламентария - многочисленные законопроекты, подписанные президентом, он не только много работает в деле законотворчества, но и умело вкладывает свои силы, обладает большим политическим весом. Группа «Вне конкурса» объединяет законодателей с высокой лоббистской эффективностью. А «Стопудовые» - это тот случай, когда доля принятых законопроектов высока при условии большого числа рассмотренных законопроектов. Это указывает на абсолютную лоббистскую эффективность парламентария - все или почти все законопроекты с его участием подписываются президентом. Это признак того, что законодатель является политическим локомотивом, его действия политически выверены.

Кстати говоря, исследовательская группа признает серьезные преимущества, которые дает парламентарию при продвижении законопроектов принадлежность к фракции «Единой России». Специфика фракции состоит в том, что большая часть депутатов характеризуется высокой лоббистской эффективностью. Это особенно очевидно на фоне анализа лоббистской эффективности депутатов из других фракций ГД. В партии власти отсутствуют группы «пустопорожних», «холостых», «суетливых» законодателей. Вместе с тем, отмечают исследователи, ничто не мешает представителям других фракций искать союзников для продвижения актуальных инициатив.

В любом случае, предложенный рейтинг вряд ли можно считать абсолютным критерием, отмечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко:

- Наверное, неправильно будет давать оценку деятельности, только исходя из сухих цифр. За ними стоит огромная работа - обсуждения, слушания, согласование позиций. Депутат должен обеспечить соответствие закона запросам людей, почувствовать, как будут развиваться общественные отношения с принятием законов.

Но, конечно, фактические результаты законотворческой деятельности никто не отменял.

- В части реализации права законодательной инициативы за 11 месяцев 2019 года я выступил соавтором 51 законопроекта, что на 28% больше, чем в прошлом году, - рассказывает Игорь Сапко. - Хочу отметить ключевые законопроекты, соавтором которых я выступил в 2019 году и работа над которыми, учитывая их важность, была завершена в короткие сроки принятием соответствующих федеральных законов. В их числе - внесение изменений в Семейный кодекс РФ и в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления права детям, проживающим в одной семье, преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. Данный вопрос регулировался только в нескольких субъектах РФ, однако именно по инициативе парламентариев комплексно разрешился принятием федерального закона. Это и внесение изменений в Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» - этот законопроект направлен на более тщательную и системную проработку предложений от субъектов правотворческой инициативы еще на стадии разработки законопроектов.

Значимым стал законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части продления срока дачной амнистии до 01.03.2021. Несмотря на то, что дачная амнистия действовала более 10 лет, именно депутатский корпус выступил с инициативой о ее продлении и в короткие сроки завершил рассмотрение проекта.

Особо хотелось бы отметить работу над Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» в части совершенствования территориальной организации местного самоуправления. Данным законом предусматривается внесение комплексных изменений, направленных на совершенствование территориальной организации местного самоуправления, в том числе на введение нового вида муниципального образования – муниципального округа. Положения закона направлены на дополнительное обеспечение вариативности подходов к осуществлению местного самоуправления с учетом особенностей сельских и сельско-городских территорий. Также важно обратить внимание, что сейчас законодательно определено, что объединение всех поселений муниципального района теперь будет невозможным, если два или более поселения не поддерживают данную инициативу. Это сделано, в том числе, с целью защитить поселения от необоснованной и необъективной ликвидации. Таким образом, принятые законы, соавтором которых я выступил в 2019 году, касаются практически всех сфер общественно-правовых отношений.

Помимо законотворческой деятельности, Игорь Сапко уделял достаточно внимания «правительственным часам» в Государственной Думе - им было подготовлено в адрес профильных министерств около 30 вопросов, связанных с реализацией национальных проектов. В рамках деятельности группы контроля Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» он посетил 17 субъектов РФ - посмотрел, как на местах реализуются национальные проекты, выполняются контрольные точки проектов, пообщался с жителями. Такой выездной формат контроля показал свою эффективность, позволил выявить системную проблему в реализации проектов – это позднее доведение средств из федерального бюджета на их выполнение. Решение проблемы было взято на парламентский контроль, и именно поправками парламентариев к проекту федерального бюджета реперная точка по направлению средств в регионы перенесена с 1 апреля на 1 января 2020 года. Также по инициативе депутатов Госдумы будут предприняты шаги по сокращению разницы в финансовом благосостоянии регионов, до 99% будет увеличена доля федерального финансирования для реализации национальных проектов. Еще одна задача, которую удалось решить благодаря жесткой позиции депутатов, – это увеличение финансирования программы комплексного развития сельских территорий.

Конечно, деятельность депутата Государственной Думы далеко не заканчивается кабинетной работой по подготовке и рассмотрению законопроектов, она более многогранна и разнообразна. Отдельным пунктом работы Игоря Сапко стали выезды в территории Прикамья и Удмуртской Республики: Чусовой, Соликамск, Чердынь, Кишерть, Ижевск, Глазов и др., встречи с депутатским корпусом, местными жителями, с педагогами и врачами. На этих встречах, прежде всего, обсуждались проблемы территорий и граждан, вопросы текущей работы Государственной Думы, законотворческой деятельности.

- В рамках реализации нацпроекта «Культура» в этом году удалось сделать важное дело и получить федеральную субсидию на открытие двух модельных библиотек в городе Перми, - отмечает Игорь Сапко. - Лично сопровождал этот проект, конкурс на получение ресурса из федерального бюджета был большой, но общими усилиями нам удалось отстоять интересы Пермского края. Проект модернизации позволил наполнить традиционное пространство библиотеки современными технологиями, создать комфортное многофункциональное пространство. В 2020 году обновление библиотек продолжится в г. Перми, Красновишерском и Лысьвенском городских округах.

Пользуясь случаем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко поздравил пермяков с наступающим Новым годом:

- Впереди нас ждет новый 2020 год, насыщенный проектами и событиями. От всей души желаю успехов в реализации замыслов и планов, доброго здоровья, семейного благополучия и исполнения всех желаний!

Елена ДЕМЕНЕВА

ФОТО: duma.gov.ru

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