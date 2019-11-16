Пермь: газетный номер
13:58 | 18.11.2019
Угол для сироты
В Прикамье остается острой проблема качества жилья для социально незащищенных граждан
Теме «Соблюдение законодательства при обеспечении жилищных прав детей-сирот» было посвящено заседание консультативного совета при следственном управлении. Предваряя обсуждение, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев отметил:
- В Пермском крае возбуждаются уголовные дела, связанные с качеством жилья для детей-сирот. Это объемные дела, экспертизы по которым занимают месяцы. При этом восстановление нарушенных прав граждан откладывается на длительное время. Суть проблемы, как нам представляется, в том, что приемку домов осуществляют муниципалитеты. И они вводят такие дома, не обладая возможностями инструментального контроля. Впоследствии некачественно построенные новые дома требуют расселения, а затраты бюджета растут. Другая проблема связана с методикой предоставления детям-сиротам большого количества квартир в одном доме или жилом комплексе. Компактное заселение приводит к массовым неплатежам и как следствие к плохому состоянию домов, так как управляющие компании попросту не справляются со своими задачами.
В 2018-2019 годах следователями следственных подразделений возбужден ряд уголовных дел этой категории - по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Все они приобрели широкий общественный резонанс.
Так, в сентябре прошлого года в следственном отделе по г. Добрянка возбуждено уголовное дело, касающееся дома по ул. Герцена, 40а. Строительство многоквартирного дома в 2014-2017 годах осуществляло ООО «Капитал Стар». Проведенная в ГКАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» строительная экспертиза установила, что качество выполненных работ на этом объекте не соответствует строительным нормам и требованиям, объект не соответствует проекту, часть предусмотренных проектом работ выполнена не в полном объеме или вообще не выполнена.
Другой пример –дом по адресу г. Нытва, проспект Ленина, 48. Строительство первой и второй секций многоквартирного дома, в том числе предназначенного для проживания детей-сирот, осуществляло в 2014-2015 годах ООО «Седьмое Небо». В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в Нытвенском межрайонном следственном отделе, «Пермская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ провела комплексную строительно-техническую экспертизу. Выводы: дом не соответствует проектной документации, требованиям технических регламентов и нормативных документов, обязательных к применению, - как на момент заключения государственных контрактов на приобретение жилых помещений первой и второй очереди, так и на момент производства экспертизы.
Нехороший дом в Краснокамске по ул. Декабристов, 25 построило в 2015-2016 годах ООО «Инвест-Групп». Уголовное дело возбуждено в следственном отделе по г. Краснокамск в марте 2019 года. Согласно заключению экспертизы, проведенной в рамках гражданского судопроизводства, жилой дом не соответствует проектной документации, строительным нормам, правилам и техническим регламентам. В настоящее время по этому делу в ГКАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» также проводится экспертиза.
Во всех упомянутых случаях разрешение на строительство домов и на ввод их в эксплуатацию выдавали органы администрации соответствующих поселений. Договоры с коммерческими организациями на приобретение квартир для детей-сирот в указанных домах были заключены министерством строительства Пермского края. А застройщики в дальнейшем по разным причинам уклонились от исполнения гарантийных обязательств.
По поступившей в следственное управление информации, за последние несколько лет органами власти края проделана определенная работа по изменению сложившейся ситуации. Более подробную информацию представило на заседании консультативного совета Минсоцразвития края. В частности, речь шла о том, что регион неоднократно выходил на федеральный уровень с предложениями изменить механизм использования спецжилфонда, который не стимулирует ответственного отношения детей-сирот к полученному жилью. Однако эти инициативы не были поддержаны. Сегодня эти проблемы решаются с помощью региональных механизмов. Так, со следующего года вводится жилищный сертификат для граждан этой категории. Предусмотрена возможность по истечении 5 лет переводить жилые помещения в категорию социального жилья, что даст детям-сиротам возможность отчуждать его, - в тех случаях, когда они доказали свою социальную адаптированность, не имеют конфликтов с законом и коммунальных долгов. Ужесточен контроль за органами опеки и попечительства в части их работы по сохранению собственного жилья, которое имеется у детей-сирот.
За несколько лет детям-сиротам предоставлено 3800 жилых помещений, в очереди на жилье стоят 4300 граждан. До недавнего времени расчетным сроком выхода на текущий режим работы в этой сфере считался 2026 год, но сегодня в краевом правительстве прогнозируют осложнение ситуации: новации федерального законодательства теперь не ограничивают возраст граждан, которые могут заявить о своем праве на жилье как дети-сироты. Кроме того, открыт межрегиональный учет граждан этой категории, нуждающихся в жилье. То есть 50-летний сирота с Сахалина, например, имеет полное право встать на учет в Перми. Так что приток очередников исключить нельзя.
Все это, естественно, только повышает актуальность проблемы качества жилья для детей сирот: если уже получивших жилье граждан нужно будет расселять заново, дело не сдвинется.
Консультативный совет одобрил целый ряд рекомендаций, направленных на улучшение ситуации на основе комплексного подхода. В их числе – исключение большого количества социально-неадаптированных граждан, заселяемых в отдельный жилищный фонд; приобретение для детей-сирот только готового жилья, надлежащее обследование жилых помещений до заселения. И, конечно, действенная система согласования всех этапов строительства, начиная с проектирования, контроля за выполнением работ и заканчивая этапом инструментального контроля скрытых работ.
Ольга БОРЗУН
ФОТО: perm.sledcom.ru
© «Вечерние ведомости»
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