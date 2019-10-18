На площадке ЦПК «Становление» открылся центр компетенций «Мицубиси Электрик»

13:19 | 21.10.2019

16 октября на площадке Центра повышения квалификации«Становление» прошел первый день Пермского инженерного форума-2019. В форуме приняли участие партнёры Центра «Становление», представители корпорации «Мицубиси Электрик» (Mitsubishi Electric Corporation) – одного из глобальных лидеров в производстве электроники и электронного оборудования, широко используемого в быту, промышленности и социальной сфере.

Корпорация «Мицубиси Электрик» имеет офисы и заводы в 38 странах мира, а также развитую сеть научно-исследовательских центров, в том числе в Великобритании и Франции. Генеральный директор компании Хироюки Онода, выступая на площадке ЦПК «Становление», поделился опытом формирования Общества 5.0.

Андрей Гулаков, генеральный менеджер подразделения промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» - российской дочки корпорации Mitsubishi Electric Corporation, познакомил участников форума с концепцией управления производством «e-F@ctory». В.А.

Селянинова, генеральный директор АНО ДПО «ЦПК «Становление», поделилась опытом работы с предприятиями в рамках реализации проекта «Повышение производительности труда и занятости».

В работе форума принял участие Тэрри Чанг, президент компании Akira Seiki, один из крупнейших производителей фрезерных и токарных обрабатывающих центров с программным управлением (Тайвань). Также на площадке центра встретились руководители более чем 30 промышленных предприятий Пермского края, участвующих в федеральном проекте «Повышение производительности труда и занятости»: ПАО «Метафракс», ООО «Камский кабель», АО «Инструментальный завод-ПМ», АО «Новомет-Пермь», АО «ОДК-ПМ», АО «Очерский машиностроительный завод», АО «Сибур-химпром», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ПНИТИ», АО «Редуктор-ПМ» и другие.

17 октября, во второй день Пермского инженерного форума, в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова генеральный директор АНО ДПО «ЦПК «Становление» Вера Селянинова и генеральный директор ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» Хироюки Онода подписали официальное Соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает поставку оборудования, программного обеспечения, техническую поддержку, обучение инженерно-педагогических кадров Центра «Становление», трансляцию продукции «Мицубиси Электрик» на территории Пермского края и реализацию программ повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий Российской Федерации и других стран в условиях автоматизации производственных процессов.

Создание «Центра компетенций Мицубиси Электрик» в Перми позволит промышленникам Прикамья перенять опыт японских предприятий и ускорить внедрение новых технологий в производственный процесс.

Уже с ноября 2019 года в ЦПК «Становление» будет введён курс по программированию и работе на промышленных станках с ЧПУ «Мицубиси Электрик». А с 2020 года будет запущен спектр программ по обслуживанию и сервису станков и программированию роботов «Мицубиси Электрик».

Фото: ЦПК «Становление»

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