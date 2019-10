Проверено на себе: как стать айронменом

13:16 | 21.10.2019

Об уникальных спортивных соревнованиях, подготовке к ним, ожидаемых и неожиданных рекордах рассказывает Евгений Монахов, системный администратор ГК «ПРОМОЙЛ».

- Впервые об IRONMAN - даже не так, о триатлоне в России я услышал 2 года назад, когда был на Алтае на велотуре. До этого я всегда считал, что триатлон - это олимпийский вид спорта, доступный только избранным. По итогам Алтайского велотура, где я мчал впереди всей группы, мне предложили идею поучаствовать в эстафете в Сочи, но только на олимпийскую дистанцию: 1,5 км - плавание, 40 км - велогонка, 10 км - бег. В тот момент я отказался в этом участвовать, но интерес остался, и я решил разузнать о триатлоне подробней. В процессе поиска нашел, что в России мероприятия подобного типа проводят под брендом IRONSTAR, включающим в себя множество разных дистанций, а по всему миру - под брендом IRONMAN, где классической дистанцией считается 226 км. У меня появилось желание попробовать. Плавать я умею, на велосипеде катаюсь, ну, а бегать - уж пробегу как-нибудь. Но посчитал стоимость участия – и желание отпало. Стоимость одного только велосипеда от 100 тысяч рублей, а ещё расходы на перелёты, проживание, стоимость слота участника... Я спокойно забыл о таком мероприятии, продолжил играть в волейбол, участвовал в интересных мне забегах.

В один прекрасный день ко мне подошел заместитель генерального директора ГК «ПРОМОЙЛ» с предложением: «Давай сделаем из тебя Айронмена!» Поначалу посчитал предложение просто шуткой, поскольку представлял, во сколько это может обойтись компании. Но в конце концов мы серьёзно побеседовали, и я понял, что предложение реальное. А значит, есть возможность стать IRONMAN.

Для подготовки был составлен целый план действий из нескольких этапов:

1. Первым делом надо пройти олимпийскую дистанцию в 51,5 км, чтоб понять, что это вообще такое и смогу ли я что-то большее.

2. Обязательно необходимо проверить свое здоровье - выдержит ли организм такие нагрузки.

3. При успешном выполнении первых двух пунктов выбрать дистанцию полного IRONMAN и купить слот для участия.

4. Подвести итоги олимпийской дистанции, выявить для себя слабые и сильные стороны, построить график тренировок и начать подготовку.

5. Обязательно принять участие в промежуточных стартах меньшего масштаба и различных направлений. Я выбрал ½ финала IRONMAN в Астане, а в качестве восстановления - Пермский марафон.



День старта

Удивительно, но ночь перед стартом я спал спокойно. Я был на 100% в себе уверен. Внутренний голос говорил: я готов! Мне даже приснился сон, что я пройду дистанцию за 11:30. Ни капельки волнения в глазах и внутри. Полное спокойствие и самоконтроль.

И вот времени 8:15, и ты понимаешь, что в данный момент ты участник события мирового масштаба, где в равных условиях состязаются 3300 спортсменов из 90 стран мира, и ты один из них. Прозвучал стартовый выстрел, и толпы людей разбежались в море и поплыли, - выглядело это как большой лягушатник.

Незаметно я сам оказался там, в море, среди остальных, и тут началась настоящая заруба. Я чувствовал себя как рыба в воде, дыхание было ровное. Единственное, что на тот момент меня волновало, - что в такой толпе народу с меня могут случайно сорвать чип, закрепленный на ноге. Поэтому я плыл аккуратно, на одних руках прошел всю дистанцию. Выйдя из воды, я даже и не понял, что уже все проплыл. На часах 1:12, а в планах было проплыть за 1:30. Это был мой лучший результат в плавании, на который я даже и не рассчитывал.

Полным энергии и сил сел на велосипед. В планах было проехать за 6 часов. На фоне огромной толпы участников и болельщиков, что стояли на протяжении всей дистанции, пронёсся, как ветер, не забывая при этом питаться по ранее запланированному графику. Совершенно незаметно пролетел 90 км с опережением своего прежнего рекорда на 10 минут. Обновленный результат позволил поставить перед собой задачу уложиться на велоэтапе в 5:30.

Скажу честно, последние 35 км мне дались тяжело, ноги были забиты, но я укладывался. Во время велогонки познакомился с русским, примерно половину всей дистанции держались с ним вместе, подбадривали друг друга, что очень помогло скоротать время. За несколькокилометров до финиша отпустил его вперед - у меня своя тактика прохождения концовки велоэтапа. Спешившись с велосипеда и оставив его в транзитной зоне, посмотрел на часы. А там 5:28 – еще один личный рекорд!

После несложных вычислений в уме понял, что первые два этапа я просто пролетел, не заметив их, и если бег пройду за 4 часа, то вся гонка может выйти до 11 часов. Такая мысль меня очень обрадовала и зажгла, мне надо было выложиться на беговом этапе по полной.

Из транзитной зоны выбежал с улыбкой и единственной целью – 4 часа. Но я рано радовался, спустя 7 км дала о себе знать травма ноги, которую получил этим летом. Из-за боли мне пришлось сбавить темп до простого движения вперед. Даже несмотря на это, я успевал уложиться в 11 часов.

Я опять рано обрадовался - батарейки в моих спортивных часах сели на 20-м километре бега. После велоэтапа трудно понять свой темп, пришлось бежать вслепую, на ощущениях. Боль в ноге усиливалась, и с недавно возникшей целью в 11 часов пришлось распрощаться. Вернулся к прежней задаче в 11:30, которую я поставил перед собой еще с утра. Последние 22 км я добегал хромая, вслепую по времени, частенько переходя на шаг, с невыносимой болью в ноге. Волшебное заклинание со словами «Боли НЕТ!» перестало работать. Однако за 7 км до финиша произошло необъяснимое: я перестал замечать боль и ускорил темп, потому как энергии было еще полно. В голове была только одна мысль: добежать во что бы то ни стало!

Удивительно, на этих финишных 7 км я заметил, как другие участники тоже прибавляют, начинается новая гонка. Солнце село, стало темно. 1 километр до финиша - и ты внутри себя понимаешь, что наконец-то сделал это, что через каких-то 5 минут ты станешь IRONMAN! Толпы классных болельщиков стоят по обе стороны ограждений и кричат «You are IRONMAN!» Прямо до мурашек.

И вот финишные 100 метров, полные трибуны, очень много света и громкая музыка, и ты видишь перед собой её – финишную арку! Тут же начался 100 метровый спринт, обошел одного, второго, по пути «дал пять» ведущим, которые на всю площадку заявляют: «Evgeny! You are IRONMAN!!!» Шаг! Второй! Третий! И победный прыжок с порывом эмоций и наслаждением!



После финиша

После финиша понимаешь, что ты это сделал! 8 месяцев подготовки не прошли даром. На тебя вешают заслуженную медальку. Проходя мимо медицинского блока, заметил, что там очень много спортсменов, которых откачивают, и просто обернутых в фольгу.

Медики поинтересовались моим самочувствием. Ответил им, что все хорошо, и продолжил идти вперед. Тут же вернулась боль в ноге. Прихрамывая, вошёл в зону восстановления, в которой огромная толпа финишировавших встречает каждого заходящего спортсмена с криками и свистом. Набрал себе тарелку еды, чтоб восстановить немного калорий и наполнить организм углеводами, и увидел стакан сока!

Даже не представляете, как же мне хотелось тогда яблочный сок. Я беру этот стакан, выпиваю его залпом, и понимаю, что это вовсе не сок, а пиво.

На тот момент я все еще не знал свой результат, мне было за него страшно. Единственный способ узнать его – это сделать гравировку на медали. Хорошо, что она у меня была оплачена. Отдал медаль с волнением, но спрашивать у гравёров результат не стал, было очень интересно увидеть это на медальке.

Настал волнительный момент, мне вернули медаль, я перевернул её и вижу: 11:29:11. Я смог! Вслепую по времени, с сильнейшей болью в ноге я смог показать запланированное мною время!

В тот момент я даже чуть не прослезился от радости. Но где-то в глубине все равно был собой недоволен, ведь знал, если бы не нога – сделал бы ещё лучше. Тренер, друзья и коллеги утешали меня, что я очень достойно прошел. Тренировки, которым не было конца и края, не прошли даром, гонка прошла легче, чем я представлял, и я этому рад, очень рад, что дошел до конца живым. Лично видел, как на беговом этапе скорая увезла двух спортсменов, а сколько еще травмировалось на велоэтапе - лучше промолчать. Я вышел из зоны восстановления и спокойно, в очень медленном темпе забрал велосипед и все снаряжение из транзитной зоны. Как в тумане добрался до отеля, уснул в номере моментально.



Восстановление

На восстановление организма до статуса «свободного хождения» мне понадобились ровно сутки. На следующий день я только спал и ел, еще доковылял до восстановительного массажа. Очень сильно хромал. Благо, был тейп, который мне помог, и через два дня я уже мог позволить себе нормально передвигаться. Удивительно, но боли в мышцах почти не было.

Спустя неделю после финиша меня уже распирало от того, что нужна нагрузка, уж очень мой организм к ней привык. Решил сходить на беговую тренировку, потому как боль в ноге прошла. Оказывается, рано радовался, боль вернулась через 20 минут. Тренер поставила задачу восстанавливаться с месяц и не давать никакой нагрузки на ногу. Это будет одно из самых трудных и долгих восстановлений, я уже не могу без движений, у меня зависимость от нагрузок. Жизнь – это приятно, когда ты устал!

© «Вечерние ведомости»