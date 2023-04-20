Превращать воду в нефть: ученые Пермского Политеха запатентовали новый способ проведения гидроразрыва пласта

Марина Осипова © Вечерние ведомости

При разработке старых нефтяных месторождений применяются различные технологии повышения нефтеотдачи. Одна из них – гидравлический разрыв пласта. Это способ «возродить» работу скважины, при котором в нефте- или газоносном пласте искусственно создаются трещины. Применяемые подходы проведения гидроразрыва в трещиноватых карбонатных коллекторах не всегда обеспечивают продолжительного роста добычи скважин. Однако ученые Пермского Политеха запатентовали технологию проведения гидравлического разрыва в трещиноватых карбонатных пластах, которая позволяет увеличить объем нефтедобычи. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».— Применяемые сегодня способы гидроразрыва пласта обладают рядом серьезных недостатков, часто приводящим к тому, что сама операция гидроразрыва становится нерентабельной. Как показывает промысловая практика, дебиты скважин после процедуры непрерывно понижаются и через некоторое время - от нескольких месяцев до нескольких лет - возвращаются к исходному состоянию. Разработанная нами технология направлена на повышение эффективности проведения гидравлического разрыва пласта в карбонатных породах, то есть на рост объемов добычи нефти. Результат достигается за счет закачки жидкости на низкой скорости для вовлечения дополнительного количества естественных трещин, — рассказывает доцент кафедры нефтегазовых технологий, кандидат технических наук Дмитрий Мартюшев.Предложенная разработчиками методика предполагает закачку жидкости в несколько этапов. Перед проведением гидравлического разрыва пласта на первом этапе осуществляют закачку жидкости разрыва на малой скорости. Это позволяет вовлечь в процесс разрыва естественные трещины карбонатного коллектора. Затем в образованные на первом этапе трещины жидкость закачивают с более высокой скоростью, чтобы создать нескольких основных трещин. На заключительном этапе осуществляется закачка жидкости разрыва для создания гидродинамической связи между трещинами, образовавшимися на первом и втором этапах, и пустотами, расположенными в удаленной части пласта.Эффективность представленной технологии проведения гидроразрыва пласта подтверждена экспериментально. Ее применение при разработке трещиноватых карбонатных коллекторов позволяет повысить производительность скважин. Технология уже тестируется на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».