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Пермский край отправил самую крупную с начала года партию гуманитарной помощи на территорию СВО

19.46 Среда, 18 января 2023
Пермский край: новости дня
18 января из Пермского края отправили четвертую и самую крупную за январь партию гуманитарного груза бойцам, участвующим в СВО. Формирование колонны, подготовка и погрузка начались 16 января. В двух грузовых автомашинах к военнослужащим, в том числе мобилизованным из Прикамья, находящимся на территории специальной военной операции, повезли продукты, теплую одежду, средства личной гигиены, строительные инструменты и другой груз.

Как рассказал директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин, в этот раз на передовую отправляются 34 печки-буржуйки для обогрева помещений, четыре дизель-генератора, 10 бензопил и другие строительные инструменты для организации защитных сооружений, а также 420 комплектов термобелья, 600 толстых и тонких балаклав, 10 тонн продуктов и лекарства: «И, конечно же, письма и открытки со словами поддержки от наших детей. Все это, а также средства гигиены и другие вещи первой необходимости собраны партнерами проекта «Помощь здесь. Пермский край», предприятиями и организациями, благотворителями, администрацией губернатора Пермского края и другими органами власти, волонтерами и простыми жителями. Помимо этого, отправляем помощь воспитанникам детских домов ЛНР – игрушки, одежду, канцтовары, учебные принадлежности, школьную форму, сладкие подарки».

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что в нашем регионе живут очень отзывчивые люди. Они, проявляя лучшие человеческие качества, не остаются безучастными к происходящему и с готовностью поддерживают других. Благодаря этому те, кто сейчас находится в сложной ситуации, получают помощь от Прикамья и его жителей, акцентировал губернатор.

Евгений Хузин отметил, что сбор помощи участникам СВО происходит регулярно, и участвует в сборе население всех муниципалитетов региона. Все, что доставляют неравнодушные жители, общественные и другие организации, волонтеры, вывозят на склад на бульваре Гагарина, 10, в Единый центр поддержки мобилизованных в Доме офицеров пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59) и в другие пункты сбора фуры и машины меньшей грузоподъемности. Напомним, пункты сбора действуют по всей территории Пермского края, в том числе в администрациях округов, отделениях партии «Единая Россия» и т.д.

Большую и регулярную работу по сбору средств и формированию грузов проводят организации «Добровольцы Донбасса» и волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, рассказал Евгений Хузин. Их представители в том числе сами сопровождают грузы во время доставки. Кроме того, с октября отдельно отправляются грузы бойцам добровольческого отряда «Молот». Их организацией, формированием, сбором средств и поиском всего необходимого занимаются подписчики telegram-канала «Молот – наш пермский танковый батальон», созданного пермячкой Ольгой Решетовой.

Еще одна инициатива прикамцев возникла после начала мобилизации - обеспечить военнослужащих личными и другими важными вещами в качестве дополнения к имеющемуся обмундированию, а также оказать другую поддержку тем, кто в ней сегодня нуждается. Например, пермская швея, предприниматель Элина Потыкова решила, что ее профессиональные навыки могут принести пользу военнослужащим. Она создала чат «Шьем для наших», где собрались ее коллеги, и организовала пошив теплых толстовок, балаклав, «пятиточечников» (многофункциональных непромокаемых ковриков) и других вещей, которые затем поступают на территорию СВО в составе гуманитарных грузов. Сегодня по выкройкам Элины шьют для бойцов ее коллеги в 60 городах страны.

Другая пермячка, Елена Сушенцева, участвует не только в сборе гуманитарной помощи, но и в гуманитарных миссиях в ЛНР, ДНР и соседствующих с ними территориях, организовывает концертные выступления для участников СВО, помогает беженцам оформлять документы и решать другие вопросы.

Отметим, с марта 2022 года из Прикамья жителям ЛНР, ДНР, а также военнослужащим на территории СВО отправлено около 700 тонн гуманитарных грузов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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