Ученые Пермского Политеха разработали программу реабилитации органов дыхания

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Более 535 млн человек в мире страдают различными заболеваниями органов дыхания, и с распространением коронавирусной инфекции, ростом загрязнения атмосферы, глобальными климатическими изменениями ситуация усугубляется. Учащаются и случаи механического повреждения легких в результате получения травм. Ученые Пермского Политеха представили программу реабилитации поврежденных органов дыхания. В комплексе упражнений используются простые тренажеры, которые каждый может изготовить дома.Статья, пошагово описывающая программу реабилитации, опубликована в журнале «Вестник Луганского государственного педагогического университета. Серия 2. Физическое воспитание и спорт» (№1, 2022г.).Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, больше 21,5 млн россиян перенесли COVID-19. Болезнь, в первую очередь, поражает легкие, даже после выздоровления пациенты испытывают одышку и затрудненное дыхание. Но и без этого заболевания легких представляют серьезную проблему, например, в Пермском крае от них страдает порядка 12% населения.Разработанный комплекс реабилитации включает 8 упражнений с 5 тренажерами: шариком, дыхательной трубкой, медицинской маской и пищевой пленкой или пакетом. Выполняемые последовательно, они укрепляют мускульную систему дыхания, развивают диафрагмальное дыхание и как бы расправляют легкие.— Проведённые исследования демонстрируют улучшение физиологических механизмов дыхания. При регулярном выполнении упражнений на 6-10% увеличивается жизненная ёмкость лёгких, сила дыхательных мышц возрастает на 2,6-5%, нормализуется артериальное давление. Участники эксперимента отметили общее улучшение самочувствия, — рассказывает профессор кафедры физической культуры ПНИПУ, доктор социологических наук Валерий Паначев.Программа тренировки начинается с повторения вдохов и выдохов в надувной шарик, чтобы стабилизировать процесс дыхания. Затем проводится несколько упражнений с дыханием через тренажёрное устройство «лыжная трубка». Оно представляет собой длинную трубку, расширяющуюся к одному из концов. Упражнения с ней направлены на укрепление мышц и развитие диафрагмального дыхания. Упражнения с медицинской маской и пакетом направлены на создание условий легкой нехватки кислорода – гипоксии. Они необходимы, что «разбудить» организм, напомнить телу о заложенных в нем эволюцией способах борьбы за кислород. Можно добиться подобного эффекта и не прибегая к дополнительным устройствам, а просто дыша в кулак.Упражнения с оригинальными тренажёрными устройствами станут основой для комплексной «Здоровьесберегающей дыхательной технологии». Ее введение в курс физической культуры для школьников и студентов отвечает приоритетным направлениям развития здравоохранения в Российской Федерации.