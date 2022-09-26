Органный зал приглашает пермяков на джазовый концерт

14.07 Среда, 28 сентября 2022
Пермский край: новости дня
В праздничный мир джазовой импровизации приглашают музыканты российского Трио Кирилла Кирпичёва и саксофонист из Калифорнии, восходящая звезда американского джаза Армир Ли.

Музыканты коллаборации исполнят лучшее, что подарил джаз. Прозвучат популярные джазовые стандарты таких известных музыкантов, как Чарли Паркер, Билли Стрэйхорн, Рей Нобл, Телониус Монк, Хорас Сильвер, Антониу Карлос Жобим, Джимми Ван Хэйсен, Сидар Уолтон, Бадди Джонсон, Коул Портер. Появившись в начале XX века, в виде синтеза африканской и европейской культур, джаз по-прежнему остается уникальным жанром искусства, объединяющим людей разных уголков планеты. Пути российских и американских джазовых исполнителей пересекались не раз, и всегда это были настоящие праздники Джаза.

Армир Ли – молодой музыкант потрясающего сценического обаяния, виртуозно владеющий саксофоном. Его стремление к тому, чтобы исполнение было не только филигранным, но и осмысленным, демонстрирует подлинную связь с исконными джазовыми традициями. Виртуозно владея инструментом, он любит яркий, подчас агрессивный стиль исполнения - «ураганный», отдавая предпочтение бибопу и постбопу 1950–1960-х годов.

Армир окончил престижный музыкальный колледж Беркли в Бостоне (США) по Президентской стипендии. Был удостоен стипендии летней программы Джейсона Морана по джазу, а также стипендии Music Doing Good. В числе его достижений награды на многочисленных джазовых фестивалях, в числе которых Thelonious Monk Institute Peer to Peer и Jason Moran Jazz Summer Program. На его счету - выступления и записи с такими именитыми музыкантами, как Кенни Баррон, Теренс Бланшард, Арон Гольдберг и Тия Фюлер; концерты в Америке и России, а также мастер-классы по технике саксофона и изучению джаза. Признан выдающимся солистом на джазовом фестивале Университета Хьюстона в Мурсе.

Компанию виртуозному Армиру Ли составит Трио Кирилла Кирпичёва – музыканты с великолепным чувством стиля. Кирилл Кирпичёв – один из лучших барабанщиков на музыкальной сцене Екатеринбурга. Обладает узнаваемой манерой игры: яркий аккомпанемент, взрывные соло и напористый грув. В качестве приглашенного музыканта работал с такими исполнителями, как американские вокалисты: Джей Ди Уолтер, Надя Вашингтон, Джейми Девис; легенда американского джаза, саксофонист Билл Сакстон; джазовый скрипач Дидье Локвуд и саксофонист Батист Эрбин из Франции и многими другими.

Павел Стародубцев – профессиональный джазовый пианист, аранжировщик, композитор и преподаватель училища им. П.И. Чайковского. Принимал участие в ежегодном фестивале музыки The Beatles в Ливерпуле.

Виктор Дюдяев – один из лучших контрабасистов Екатеринбурга. Ведёт активную концертную и гастрольную деятельность. Обучался музыке частным образом в Германии. Сотрудничал со многими российскими и зарубежными исполнителями.

«Я верю, что джаз может объединить огромное количество людей по всему миру, потому что эта музыка подобна биению сердца. А ведь это первое и, наверное, последнее, что мы слышим в своей жизни», — говорил легендарный американский композитор и джазовый пианист Дэйв Брубек.

Концерт в Пермской филармонии – праздник для тех, кого очаровывает и завораживает Джаз — прекрасный в своём многообразии, свободе и импровизации.

Концерт состоится 29 сентября в 19.00 в Органном концертном зале, 6+.

К концертной программе Armir Lee (США) и трио Кирилла Кирпичева в режиме онлайн смогут присоединиться жители Полазны, Ильинского, Звездного, Лысьвы, Ключей, Красного Яра, Белоево, Краснокамска, Чермоза, Голованово, Чердыни, Усолья, Кудымкара, Оханска, Березовки, Майского, Верещагино, Горнозаводска.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Анаконды» судятся из-за отмены концерта в Екатеринбурге
26 сентября 2022
В Свердловской области в «Оленьих ручьях» откроется новый туристический маршрут
22 сентября 2022
В 4 городах Свердловской области появятся современные библиотеки
21 сентября 2022
В центре Екатеринбурга начались задержания собравшихся горожан
21 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:07 Органный зал приглашает пермяков на джазовый концерт
13:46 В Пермской гордуме обсудили подготовку к отопительному сезону на часе депутата
12:32 Как подать обращение в Управление Росреестра по Пермскому краю
17:01 Технологию переработки древесных отходов в бумагу и картон запатентовали ученые Пермского Политеха
16:57 Росреестр расписал алгоритм действий для жителей блокированных домов и фермеров
13:18 «Горьковка» приглашает на «Литературный диктант»
11:18 Под контролем судебных приставов в Прикамье был проведен ремонт кровли многоквартирного дома
12:55 Доверенность на право заключения долгосрочного договора аренды нужно удостоверить у нотариуса
12:52 Ученые Пермского Политеха смогут экологично извлекать металл из смартфонов
12:25 В «Горьковке» пройдут Дни татарской культуры и заседание клуба по психологии
09:14 Судебные приставы добились от администрации Березовского муниципального округа решения коммунальных проблем
14:03 Росреестр Прикамья рекомендует узаконить права на недвижимость
13:34 Для обогрева тротуаров в Пермском Политехе нашли еще один источник электроэнергии
13:27 «Флаэртиана-2022» определила победителей
13:43 Разработка ученых Пермского Политеха позволит отследить разрушение важных композитных конструкций самолетов и ракет
13:32 Публичная кадастровая карта Росреестра поможет при покупке недвижимости
13:26 Уикенд в «Горьковке»: музыка, проза, поэзия
09:56 Любовь к спиртным напиткам довела прикамца до административного ареста и обязательных работ
14:51 Технология резания титана Пермского Политеха позволит избежать возгорания на производстве
14:32 Росреестр Прикамья: Идентифицировать собственника поможет СНИЛС
12:23 «Горьковка» открывает сезон клубов по интересам
Все новости
17:36 Собянин: военкоматы Москвы после проверки разослали уведомления об отзыве повесток
16:48 Губернатор объяснил «громкие звуки» в Курской области работой авиации МО
16:17 Володин предложил отдавать брошенные на границах авто семьям мобилизованных
15:24 Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
15:14 Минпромторг: в Липецкой области стартовал выпуск электромобилей под брендом Evolute
14:35 В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу до 23 ноября поджигателя военкомата
13:47 Во Франции экстренная контрацепция станет бесплатной для всех женщин
12:54 Росавиация: мобилизованным вернут деньги за неиспользованные билеты на самолеты и поезда
12:34 Суд на два месяца арестовал мужчину, стрелявшего в военкома Усть-Илимска
17:38 Правозащитники запустили телеграм-бот для помощи призывникам и военнослужащим
17:04 ВЦИОМ: россияне считают Пушкина и Путина «символами России»
16:24 Депутат ГД: в ходе частичной мобилизации могут призвать «несколько тысяч» медработников
15:44 Осмотр детской травмы
13:57 Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшим от действий силовиков поэтом Камардиным
13:09 Военком Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации
12:07 На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт военкомата
11:50 Токаев: Казахстан проведет переговоры с РФ по вопросу прибывающих россиян
11:17 Государственные похороны Абэ в Японии сопровождаются акциями протеста
10:49 В Новосибирске по делу о взятке задержан депутат Заксобрания, экс-сенатор Лаптев
18:22 Жители Казахстана помогают пересекающим границу россиянам с ночлегом и питанием
17:23 Губернатор Иркутской области: военком Елисеев жив, но в крайне тяжелом состоянии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK