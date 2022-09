Органный зал приглашает пермяков на джазовый концерт

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В праздничный мир джазовой импровизации приглашают музыканты российского Трио Кирилла Кирпичёва и саксофонист из Калифорнии, восходящая звезда американского джаза Армир Ли.Музыканты коллаборации исполнят лучшее, что подарил джаз. Прозвучат популярные джазовые стандарты таких известных музыкантов, как Чарли Паркер, Билли Стрэйхорн, Рей Нобл, Телониус Монк, Хорас Сильвер, Антониу Карлос Жобим, Джимми Ван Хэйсен, Сидар Уолтон, Бадди Джонсон, Коул Портер. Появившись в начале XX века, в виде синтеза африканской и европейской культур, джаз по-прежнему остается уникальным жанром искусства, объединяющим людей разных уголков планеты. Пути российских и американских джазовых исполнителей пересекались не раз, и всегда это были настоящие праздники Джаза.Армир Ли – молодой музыкант потрясающего сценического обаяния, виртуозно владеющий саксофоном. Его стремление к тому, чтобы исполнение было не только филигранным, но и осмысленным, демонстрирует подлинную связь с исконными джазовыми традициями. Виртуозно владея инструментом, он любит яркий, подчас агрессивный стиль исполнения - «ураганный», отдавая предпочтение бибопу и постбопу 1950–1960-х годов.Армир окончил престижный музыкальный колледж Беркли в Бостоне (США) по Президентской стипендии. Был удостоен стипендии летней программы Джейсона Морана по джазу, а также стипендии Music Doing Good. В числе его достижений награды на многочисленных джазовых фестивалях, в числе которых Thelonious Monk Institute Peer to Peer и Jason Moran Jazz Summer Program. На его счету - выступления и записи с такими именитыми музыкантами, как Кенни Баррон, Теренс Бланшард, Арон Гольдберг и Тия Фюлер; концерты в Америке и России, а также мастер-классы по технике саксофона и изучению джаза. Признан выдающимся солистом на джазовом фестивале Университета Хьюстона в Мурсе.Компанию виртуозному Армиру Ли составит Трио Кирилла Кирпичёва – музыканты с великолепным чувством стиля. Кирилл Кирпичёв – один из лучших барабанщиков на музыкальной сцене Екатеринбурга. Обладает узнаваемой манерой игры: яркий аккомпанемент, взрывные соло и напористый грув. В качестве приглашенного музыканта работал с такими исполнителями, как американские вокалисты: Джей Ди Уолтер, Надя Вашингтон, Джейми Девис; легенда американского джаза, саксофонист Билл Сакстон; джазовый скрипач Дидье Локвуд и саксофонист Батист Эрбин из Франции и многими другими.Павел Стародубцев – профессиональный джазовый пианист, аранжировщик, композитор и преподаватель училища им. П.И. Чайковского. Принимал участие в ежегодном фестивале музыки The Beatles в Ливерпуле.Виктор Дюдяев – один из лучших контрабасистов Екатеринбурга. Ведёт активную концертную и гастрольную деятельность. Обучался музыке частным образом в Германии. Сотрудничал со многими российскими и зарубежными исполнителями.«Я верю, что джаз может объединить огромное количество людей по всему миру, потому что эта музыка подобна биению сердца. А ведь это первое и, наверное, последнее, что мы слышим в своей жизни», — говорил легендарный американский композитор и джазовый пианист Дэйв Брубек.Концерт в Пермской филармонии – праздник для тех, кого очаровывает и завораживает Джаз — прекрасный в своём многообразии, свободе и импровизации.Концерт состоится 29 сентября в 19.00 в Органном концертном зале, 6+.К концертной программе Armir Lee (США) и трио Кирилла Кирпичева в режиме онлайн смогут присоединиться жители Полазны, Ильинского, Звездного, Лысьвы, Ключей, Красного Яра, Белоево, Краснокамска, Чермоза, Голованово, Чердыни, Усолья, Кудымкара, Оханска, Березовки, Майского, Верещагино, Горнозаводска.