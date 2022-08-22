В Пермском Политехе выявили особенности проектирования аварийной вентиляции на промышленных объектах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Газокомпрессорные станции являются одними из основных предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Аварийные ситуации на станциях, как правило, сопровождаются разрушением элементов компрессорных установок с последующим истечением газа и возгоранием. Происходит загрязнение окружающей среды, уничтожение растительности и животных. Опасности подвергаются обслуживающий персонал и проживающее рядом население. Обеспечение аварийной безопасности является крайне важным для такого типа промышленных объектов. Разработчики Пермского Политеха выявили важные особенности проектирования аварийной системы вентиляции газокомпрессорных станций.Исследование опубликовано в журнале «Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика».На сегодняшний день имеется несколько актуальных нормативных документов. Использование их при проектировании приводит к ряду возможных вариантов решения аварийной вентиляции, которые могут противоречить друг другу, создавая проблему при эксплуатации аварийных систем.— При проектировании аварийной вентиляции важно учитывать время, в течение которого концентрацию вредного вещества возможно снизить до предельно допустимой нормы. Помимо этого, при достаточной производительности основных общеобменных систем вентиляции для расчетного аварийного воздухообмена резервирование вентиляторов должно быть обязательным. Кроме того, наиболее безопасно и надежно устанавливать вытяжные отверстия как в рабочей, так и в нижней зонах помещений, чтобы загрязненный воздух не попадал в область дыхания работающих, — сообщает доцент кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» Алла Гришкова.— Исследования подтверждают, что для обеспечения эффективного удаления вредных газов при аварии и создания устойчивого воздушного потока в помещении вытяжка обязательно должна компенсироваться притоком, где приточный воздух рекомендуется подавать с противоположной стороны от вытяжных отверстий через воздухораспределители или автоматически открывающиеся проемы большей площади, — поделился магистр кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» Эдуард Елисеев.Результаты проведенного анализа будут интересны компаниям, занимающимся транспортировкой газа, а также непосредственно инженерам по эксплуатации газокомпрессорных станций.