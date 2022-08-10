Двое жителей Прикамья признаны виновными в краже железнодорожных деталей

14.20 Пятница, 12 августа 2022
Пермский край: новости дня
Нытвенский районный суд Пермского края признал виновными двух прикамцев, обвиняемых в совершении хищения железнодорожного имущества, рассказали в Пермском ЛО МВД на транспорте.

Летом прошлого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте установили и задержали двух 37-летних жителей Нытвенского района. 5 июля 2021 года злоумышленники приехали на мотоблоке с прицепом на 4 километр пикета № 7, 8 перегона «Чайковская - Симонята» и с помощью гаечного ключа открутили болты, скрепляющие железнодорожные накладки, собрали детали верхнего строения пути: накладки, болты путевые, гайки, шайбы пружинные. Похищенные детали фигуранты погрузили в прицеп мотоблока и скрылись с места преступления, распорядившись добытым по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила около 6000 рублей.

Пермский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил в отношении задержанных уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В ходе расследования уголовного дела вина подозреваемых была полностью доказана, в результате чего все материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Нытвенский районный суд признал обвиняемых виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Одному подельнику назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, второму - 320 часов обязательных работ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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