Разработка ученых Пермского Политеха поможет IT-специалистам в трудоустройстве

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В настоящее время поиск работы сопровождается немалыми трудностями. Основная причина – несоответствие навыков соискателей и требований работодателей. Это связано с тем, что не все нужные навыки и компетенции явно перечислены в вакансиях. Особенно это касается активно развивающихся отраслей, к числу которых относится IT. Вакансии на одну и ту же должность, например, «Веб-программист», могут требовать от соискателя различных компетенций. Для решения этой проблемы команда ученых Пермского Политеха разработала модель специалиста, которая позволит сформировать перечень навыков, необходимых работодателю, и повысить вероятность трудоустройства.Результаты пермских ученых опубликованы в сборнике научных трудов «Society 5.0: Cyberspace for Advanced Human-Centered Society» издательства «Springer». Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».Разработка ученых Пермского Политеха не имеет аналогов и отвечает требованиям импортозамещения. Сейчас система проходит апробацию на площадке для бизнесов и стартапов «Технопарк Пермь».В качестве основного источника данных ученые использовали требования работодателей к компетенциям IT-специалистов. В исходном виде их можно обнаружить в текстах вакансий, которые публикуются на российских и зарубежных сайтах-агрегаторах. Для превращения объявления о найме в математическую модель, политехники использовали методы обработки естественного языка. После сбора, нормализации и преобразования данных в дело вступает разработанный учеными алгоритм. Сначала производится извлечение из текста и организация всех компетенций, которые встречаются в вакансиях. Затем проводится кластерный анализ, который разбивает множество вакансий региона на взаимосвязанные группы.– Каждая группа соотносится с одним направлением профессиональной деятельности. Например, «Веб-разработка», «1С-программирование», «Разработка для мобильных устройств». Для каждой найденной на первом этапе компетенции определяется степень ее соответствия направлению. Это дает понимание, насколько конкретная компетенция важна для специалиста, работающего именно в этом профессиональном направлении, – поясняет профессор, заведующий кафедрой информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Рустам Файзрахманов.На основе описанного подхода ученые Пермского Политеха разработали прототип системы поддержки принятия решений. Система включает в себя анализ рынка труда региона за указанный период и модуль подбора подходящего для пользователя профессионального направления. На сегодня система оперирует более 500 тыс. вакансий со всей страны.– Для использования модуля пользователь должен ввести компетенции, которые для него являются ключевыми, выбрать регион и период анализа. После ввода информации система предложит несколько наиболее подходящих лично ему IT-направлений, а также подскажет, что и в каком порядке стоит изучить для повышения квалификации, – рассказывает разработчик системы, ведущий программист кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Денис Яруллин.Модели и алгоритмы, которые лежат в основе системы, уникальны тем, что легко перестраиваются на любую другую предметную область с минимальным вмешательством со стороны разработчиков. Необходим только источник данных, причем источником может быть любая текстовая информация.Результаты исследования пермских ученых позволят соискателям быстрее находить свой «остров» в море IT, работодателям упростят процедуру найма квалифицированных специалистов, а вузы смогут оптимизировать подготовку и переподготовку востребованных IT-кадров.