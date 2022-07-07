Разработка ученых Пермского Политеха поможет IT-специалистам в трудоустройстве

12.51 Четверг, 14 июля 2022
Пермский край: новости дня
В настоящее время поиск работы сопровождается немалыми трудностями. Основная причина – несоответствие навыков соискателей и требований работодателей. Это связано с тем, что не все нужные навыки и компетенции явно перечислены в вакансиях. Особенно это касается активно развивающихся отраслей, к числу которых относится IT. Вакансии на одну и ту же должность, например, «Веб-программист», могут требовать от соискателя различных компетенций. Для решения этой проблемы команда ученых Пермского Политеха разработала модель специалиста, которая позволит сформировать перечень навыков, необходимых работодателю, и повысить вероятность трудоустройства.

Результаты пермских ученых опубликованы в сборнике научных трудов «Society 5.0: Cyberspace for Advanced Human-Centered Society» издательства «Springer». Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Разработка ученых Пермского Политеха не имеет аналогов и отвечает требованиям импортозамещения. Сейчас система проходит апробацию на площадке для бизнесов и стартапов «Технопарк Пермь».

В качестве основного источника данных ученые использовали требования работодателей к компетенциям IT-специалистов. В исходном виде их можно обнаружить в текстах вакансий, которые публикуются на российских и зарубежных сайтах-агрегаторах. Для превращения объявления о найме в математическую модель, политехники использовали методы обработки естественного языка. После сбора, нормализации и преобразования данных в дело вступает разработанный учеными алгоритм. Сначала производится извлечение из текста и организация всех компетенций, которые встречаются в вакансиях. Затем проводится кластерный анализ, который разбивает множество вакансий региона на взаимосвязанные группы.

– Каждая группа соотносится с одним направлением профессиональной деятельности. Например, «Веб-разработка», «1С-программирование», «Разработка для мобильных устройств». Для каждой найденной на первом этапе компетенции определяется степень ее соответствия направлению. Это дает понимание, насколько конкретная компетенция важна для специалиста, работающего именно в этом профессиональном направлении, – поясняет профессор, заведующий кафедрой информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Рустам Файзрахманов.

На основе описанного подхода ученые Пермского Политеха разработали прототип системы поддержки принятия решений. Система включает в себя анализ рынка труда региона за указанный период и модуль подбора подходящего для пользователя профессионального направления. На сегодня система оперирует более 500 тыс. вакансий со всей страны.

– Для использования модуля пользователь должен ввести компетенции, которые для него являются ключевыми, выбрать регион и период анализа. После ввода информации система предложит несколько наиболее подходящих лично ему IT-направлений, а также подскажет, что и в каком порядке стоит изучить для повышения квалификации, – рассказывает разработчик системы, ведущий программист кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Денис Яруллин.

Модели и алгоритмы, которые лежат в основе системы, уникальны тем, что легко перестраиваются на любую другую предметную область с минимальным вмешательством со стороны разработчиков. Необходим только источник данных, причем источником может быть любая текстовая информация.

Результаты исследования пермских ученых позволят соискателям быстрее находить свой «остров» в море IT, работодателям упростят процедуру найма квалифицированных специалистов, а вузы смогут оптимизировать подготовку и переподготовку востребованных IT-кадров.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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