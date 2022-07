Разработка ученых Пермского Политеха повысит качество бумаги

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Производство бумаги имеет сложный технологический процесс и часто сопровождается большим количеством бракованных изделий. Ученые Пермского Политеха определили оптимальные параметры производства бумажной продукции. Разработка позволит оптимизировать технологический процесс и снизить объем брака еще на стадии производства.Результаты политехников опубликованы в электронном сборнике материалов XXIV Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям (Proceedings of 2021 24th International Conference on Soft Computing and Measurements, SCM 2021). Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».– Анализ качества бумаги на предприятии проводится в лабораторных условиях. Уходит довольно много времени на определение качества готовой продукции. При этом часть бумажного полотна может отправляться на повторную переработку как бракованная продукция. Актуальной задачей в настоящее время является определение и анализ показателей качества непосредственно в ходе технологического процесса. Это позволит осуществлять оперативные мероприятия по коррекции качественных показателей, – рассказывает доктор технических наук, заведующий кафедрой микропроцессорных средств автоматизации, проректор по образовательной деятельности Антон Петроченков.В процессе исследования ученые выделили основные этапы производства и значимые технологические параметры с участков «Отлив и формование бумажного полотна» и «Прессование бумажного полотна». Политехники разработали статистическую модель прогнозирования показателей качества. Она помогла определить оптимальные значения при производстве бумаги. Изменение показателей даст сигнал о необходимости проверки и настройки оборудования. Это позволит предотвратить появление брака.– Построенная статистическая модель направлена на уменьшение производственного брака и выбор оптимальных технологических параметров для каждой марки бумаги. Модель поможет сократить время производства для заказчика, а также снизит финансовые затраты на переработку бракованного материала, – поясняет аспирант кафедры микропроцессорных средств автоматизации Пермского Политеха Никита Черепанов.В отличие от существующих методов измерения технологических показателей на бумажном производстве, разработка ученых Пермского Политеха позволит отслеживать отклонения уже на начальной стадии формирования бумажного полотна. Персонал сможет быстро реагировать и отлаживать производственный процесс.– Существующий зарубежный аналог – специальный навесной анализатор (сканер) – обычно используется для измерения влажности после клеильного пресса и на установке для измерения веса покрытия. Установка такого оборудования стоит дорого. Наш проект позволит сэкономить и в то же время улучшить качество продукции, – отмечают ученые.Таким образом, разработка политехников поспособствует импортозамещению зарубежных аналогов и будет интересна предприятиям целлюлозно-бумажного комплекса. Повышение эффективности систем управления и оборудования снизит эксплуатационные расходы и улучшит качество продукции.