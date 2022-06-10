Студент Пермского Политеха разработал приложение для изучения языка Python

13.49 Пятница, 17 июня 2022
Пермский край: новости дня
На сегодняшний день среди значимой части молодого поколения распространена проблема отсутствия вовлеченности при изучении чего-то нового. Исследователь из Пермского Политеха разработал приложение, которое позволит школьникам и студентам изучать популярный в IT-сфере язык программирования в игровой форме.

Разработка заняла 2 место в конкурсе проектов «Инноваторы ПНИПУ 2022» и конкурсе «Тест-Драйв УрФУ 2019».

Путем социального опроса выяснилось, что потенциальная аудитория предпочитает воспринимать информацию в игровой форме, поэтому рынок образования требует изменений. Цифровой сервис «Triad of The Mind», созданный политехником, направлен на обучение студентов и учащихся средней и старшей школы основам языка программирования Python.

– Обучение проходит путем продвижения по сюжету посредством получения новых знаний и выполнения интерактивных квестов. В игре присутствует 3 уровня сложности, им соответствуют 3 игровых персонажа, которые прокачиваются при помощи обучения самого игрока. Для пользователей доступны 3 вида подписки: «Стандарт», «Стандарт+» и «Премиум», – рассказывает студент факультета прикладной математики и механики Сергей Краснопольский.

На данный момент существует только несколько похожих приложений для изучения других языков программирования. По сравнению с аналогами приложение «Triad of The Mind» может работать в offline-режиме, имеет встроенный интерпретатор для удобной проверки кода пользователя прямо в приложении, также в сервисе присутствует техническая поддержка и индивидуальный тьютор, который доступен по подписке.

По словам разработчика, приложение сможет работать на большинстве Android и IOS устройств и в виде web-cайта для большего охвата и удобства пользователей. Монетизация проекта будет осуществляться путем рекламы на подписке «Стандарт» или через оплату одного из типов подписок.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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