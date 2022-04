Пермский Политех улучшил показатели в международном рейтинге университетов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ежегодный мировой рейтинг THE Impact Rankings является одним из лидеров в области оценки качества деятельности университетов. Пермский Политех номинирован сразу в 14 целях устойчивого развития, которые ООН планирует реализовать до 2030 года.27 апреля британское издание Times Higher Education (THE) представило результаты ежегодного рейтинга лучших высших учебных заведений мира. Так, в 2022 году Пермский Политех улучшил показатели по количеству представленных целей устойчивого развития, изложенных в резолюции Организации объединенных наций. Вуз впервые номинирован одновременно в 14 целях из 17 и занял 601-800-ю строчки рейтинга из 1406 университетов.Составители рейтинга отметили значительный прирост показателей Пермского Политеха в ключевых номинациях «Качественное образование», «Индустриализация, инновации и инфраструктура» и «Достойная работа и экономический рост». Кроме того, университет отметили за вклад в достижение одиннадцати целей, таких, как «Партнерство в интересах устойчивого развития», «Ответственное потребление и производство», «Чистая вода и санитария», «Уменьшение неравенства», «Ликвидация нищеты», «Борьба с изменением климата», «Гендерное равенство», «Ликвидация голода», «Мир, правосудие и эффективные институты», «Хорошее здоровье и благополучие» и «Сохранение экосистем и суши».– Для Пермского Политеха как для одного из ведущих университетов страны ключевыми задачами остаются обеспечение качественного образования и, как следствие, подготовка востребованных на рынке труда выпускников, а также реализация прорывных исследований и разработок на мировом уровне. Высокая оценка университета, которую дали составители рейтинга по этим направлениям деятельности, подтверждает наши высокие амбиции и статус. Однако в современном мире университет – это еще и точка решения самых острых экономических, социальных, экологических проблем человечества. ПНИПУ последовательно реализует стратегию устойчивого развития, направленную, в том числе и на преодоление неравенства, бережливое использование ресурсов и обеспечение высокого уровня социальной среды в регионе и в стране. Нам приятно, что и эта, часто незаметная для внешнего наблюдателя деятельность университета, получила высокую оценку глобального рейтинга университетов THE Impact Rankings, - прокомментировал вхождение Пермского Политеха в рейтинг начальник управления науки Павел Волегов.