Кириенко: историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Состоялось открытие первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила - в правде!» в Музее Победы. На мероприятии выступил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. В своей речи он заявил, что нацизм вернулся, но Россия сделает все, чтобы он «нигде не смог поднять свою голову».— Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире, — сказал Сергей Кириенко.Он также отметил, что еще 5 лет назад было трудно поверить в возвращение нацизма после ужасов и миллионных потерь во время Великой Отечественной войны.— Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана в РФ экстремистской) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно. В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах, — заключил Кириенко.Напомним, что деятельность Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, признана экстремистской, работа площадок запрещена в России. При этом граждане и организации за пользование этими соцсетями не привлекаются к ответственности за экстремизм.