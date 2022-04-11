«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и заседания клубов

12.48 Вторник, 12 апреля 2022
Пермский край: новости дня
12 и 13 апреля пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку карт из художественной литературы и клубы для ветеранов.

12 апреля в 16:00 встреча клуба для лиц старшего возраста «Покорители Инета» (18+). Тема заседания: «Портал государственных услуг». Организаторы планируют рассмотреть главную страницу портала, приложения и представление государственных услуг в социальных сетях. Покажут ленту интересных и полезных событий, среди них: «Как оформить кредитные каникулы в сложной жизненной ситуации», «Отключение Instagram в России», «В один клик: как решать жилищные вопросы, не выходя из дома».
Малый зал (правое крыло, 3 этаж), для справок: 236-21-63

13 апреля в 14:00 заседание клуба ветеранов «По волнам нашей памяти» (16+). Тема встречи «Я и гаджеты». В ходе заседания его участники познакомятся с видами гаджетов, основными настройками и функциями смартфона, с полезными и популярными приложениями для смартфонов. На практической части заседания участники настроят свои смартфоны, научатся пользоваться полезными приложениями и общаться в социальных сетях. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), для справок: 238-35-29

13 апреля откроется выставка плакатов «Вокруг света по 70 картам» (12+). Экспозиция демонстрирует картографические находки в детской и юношеской литературе за три столетия из фондов Международной детской библиотеки в Мюнхене. Среди них - карты из особо ценных изданий исторических коллекций, например, из описаний путешествий Иоахима Генриха Кампе.

«В художественной литературе можно встретить множество карт воображаемых мест – в частности, в «Робинзоне Крузо» Даниэля Дэфо. Известную карту, нарисованную писателем собственноручно, можно найти в «Острове сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Позже она стала источником вдохновения для многих иллюстраторов, равно как и карта из «Винни-пуха» А.А. Милна. Это же относится к картам из книг Дж. Р.Р. Толкина (повести «Хоббит, или Туда и обратно» и романа «Властелин колец», по сей день служащих и примером, и прототипом для множества карт, помещаемых в романах жанра фэнтези», - рассказала заведующая Немецким читальным залом «Горьковки» Татьяна Макшакова.

На выставке есть необычные примеры из современных книг для детей и молодежи – это карты Петра Сиса и Франсуа Пляса. Петр Сис рисует для своих научно-популярных книг карты реальных городов, например, Праги и Лхасы, и художественно переосмысливает их, добавляя изображения исторических событий или важных для этих территорий символов. Франсуа Пляс в «Атласе географов Орбэ» описывает 26 легендарных городов и территорий, придуманных им самим. Их очертания походят на разные буквы алфавита. Очень остроумно и оригинально выполнены карты из книг, почти неизвестных вне своей родины – на выставке представлены примеры таких изданий из Японии, Польши, Чехии, Норвегии, Испании и Португалии. Арт-фойе (2 этаж, левое крыло), для справок: 236-24-10

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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