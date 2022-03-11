Губернатор Дмитрий Махонин: Прикамье и Крым связаны друг с другом общей историей, традициями и победами
Пермский край: новости дня
18 марта в рамках годовщины Русской весны и воссоединения Крыма и Города-Героя Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации на Донбассе, во всех регионах ПФО проходят митинги и концерты.
В Прикамье праздничные события прошли в пермском парке Горького. Участников поздравили глава региона Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, глава Перми Алексей Дёмкин и другие официальные лица, а также представители ветеранских организаций.
В своем приветственном слове губернатор отметил, что Прикамье и Крым связаны друг с другом общей историей, традициями и победами: «8 лет назад для нашей страны свершилось историческое событие – Крым и Севастополь воссоединились с Россией. В силу служебных полномочий в 2014 году я лично видел, как люди в Крыму радовались этому. Наши регионы многое связывает, и славное прошлое – победы в Великой Отечественной войне, и настоящее, и будущее. Я благодарен жителям Прикамья за помощь, которую мы оказываем сейчас жителям Донбасса, в эту непростую минуту. Вы в очередной раз проявили и подтвердили самые лучшие качества пермского характера».
В Прикамье праздничные события прошли в пермском парке Горького. Участников поздравили глава региона Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, глава Перми Алексей Дёмкин и другие официальные лица, а также представители ветеранских организаций.
В своем приветственном слове губернатор отметил, что Прикамье и Крым связаны друг с другом общей историей, традициями и победами: «8 лет назад для нашей страны свершилось историческое событие – Крым и Севастополь воссоединились с Россией. В силу служебных полномочий в 2014 году я лично видел, как люди в Крыму радовались этому. Наши регионы многое связывает, и славное прошлое – победы в Великой Отечественной войне, и настоящее, и будущее. Я благодарен жителям Прикамья за помощь, которую мы оказываем сейчас жителям Донбасса, в эту непростую минуту. Вы в очередной раз проявили и подтвердили самые лучшие качества пермского характера».
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