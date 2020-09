«Горьковка» приглашает пермяков на выставки

© Вечерние ведомости

С 25 сентября по 30 ноября в библиотеке им. Горького пройдет фотовыставка «Оксфорд в объективе пермяков». На фотографиях Раисы Гуриной, Киры Соловьевой, Евгении Крутиковой и Евгения Тарунина - жители Оксфорда, его общественные центры, архитектура и традиции.Фотовыставка предоставлена некоммерческим партнерством «Пермь – Оксфорд» и экспонируется в рамках проекта «Пермь – Оксфорд: четверть века друзья», реализуемого Пермской региональной общественной организацией «Дом Дружбы» в партнерстве с Пермской краевой универсальной библиотекой им А. М. Горького, факультетом современных языков и литератур ПГНИУ и Ассоциацией преподавателей английского языка Пермского края. Арт-фойе (2 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.26 сентября – 11 октября будет работать выставка к Международному дню туризма. Горьковка предлагает читателям печатную версию красочного двуязычного журнала «Welcome to Perm» на русском и английском языках, который презентует Пермь и Пермский край как туристически привлекательное место с рассказами обо всех значимых природных памятниках, туристических маршрутах по Пермскому краю, а также интервью с краеведами. Книжный фонд представлен фотоальбомами «Пермь» и «Пермский край», книгами «Пермь Великая. Край приключений», «Пермь Великая. Край легенд», «Пермский край. Природа» и «Пермский край. Культурное наследие» на русском и английском языках, буклетом «Welcome to Prikamye!» и книгой «Perm: Where Bears Do Prowl» на английском языке и наглядными пособиями об основных достопримечательностях Перми на английском, немецком, французском и китайском языках. Читатели могут полистать новые поступления книг об Урале на английском, немецком и китайском языках и составить свои маршруты на основе этих книг.Выставка расположится в отделе литературы на языках народов мира (2 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.26 сентября в 15:00 первое в сезоне заседание клуба «Пермский интеллигент» пройдёт в онлайн-режиме на сайте (https://www.gorkilib.ru/) и в соцсетях библиотеки. Тема «Музей Бориса Пастернака в п. Всеволодо-Вильва». Заведующая музеем Анастасия Фирсова расскажет о проектах для людей с ограниченными возможностями здоровья, 12+.27 сентября в 10:00 соберется дискуссионный клуб на английском языке. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции встреча пройдёт в онлайн-формате по ссылке https://join.skype.com/dhG8cPqbIlIu. Тема: «Digital Revolution». Продолжительность беседы - 90 минут. Уровень владения языком не ниже А2, 12+. Ведущий - Винсент Эзинива, студент из Нигерии.27 сентября в 14:00 состоится открытие нового сезона проекта «Музыкальный роман в Горьковке». Мастер-класс по вокальному искусству солистки Пермского академического театра им. П. И. Чайковского, автора проекта Татьяны Каминской.Татьяна Каминская – обладательница великолепного меццо-сопрано, дипломант Международного конкурса вокалистов в городе Памплона (Испания), лауреат Международного фонда Славянской письменности и культуры. Участвовала в гастролях Пермской оперы в Германии, Швейцарии, Ирландии, США.«Музыкальный роман в Горьковке» - совместный проект краевой библиотеки им. А. М. Горького и артистов пермской оперы, который знакомит читателей библиотеки с лучшими образцами зарубежной и отечественной музыки. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло). Вход ограничен, 12+. Регистрация обязательна. Для записи: 236-01-89; 8 (912) 8869045. Стоимость мастер-класса: 300-500 рублей.