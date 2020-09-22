«Горьковка» приглашает пермяков на выставки

10.46 Четверг, 24 сентября 2020
Пермский край: новости дня
С 25 сентября по 30 ноября в библиотеке им. Горького пройдет фотовыставка «Оксфорд в объективе пермяков». На фотографиях Раисы Гуриной, Киры Соловьевой, Евгении Крутиковой и Евгения Тарунина - жители Оксфорда, его общественные центры, архитектура и традиции.

Фотовыставка предоставлена некоммерческим партнерством «Пермь – Оксфорд» и экспонируется в рамках проекта «Пермь – Оксфорд: четверть века друзья», реализуемого Пермской региональной общественной организацией «Дом Дружбы» в партнерстве с Пермской краевой универсальной библиотекой им А. М. Горького, факультетом современных языков и литератур ПГНИУ и Ассоциацией преподавателей английского языка Пермского края. Арт-фойе (2 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.

26 сентября – 11 октября будет работать выставка к Международному дню туризма. Горьковка предлагает читателям печатную версию красочного двуязычного журнала «Welcome to Perm» на русском и английском языках, который презентует Пермь и Пермский край как туристически привлекательное место с рассказами обо всех значимых природных памятниках, туристических маршрутах по Пермскому краю, а также интервью с краеведами. Книжный фонд представлен фотоальбомами «Пермь» и «Пермский край», книгами «Пермь Великая. Край приключений», «Пермь Великая. Край легенд», «Пермский край. Природа» и «Пермский край. Культурное наследие» на русском и английском языках, буклетом «Welcome to Prikamye!» и книгой «Perm: Where Bears Do Prowl» на английском языке и наглядными пособиями об основных достопримечательностях Перми на английском, немецком, французском и китайском языках. Читатели могут полистать новые поступления книг об Урале на английском, немецком и китайском языках и составить свои маршруты на основе этих книг.

Выставка расположится в отделе литературы на языках народов мира (2 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.

26 сентября в 15:00 первое в сезоне заседание клуба «Пермский интеллигент» пройдёт в онлайн-режиме на сайте (https://www.gorkilib.ru/) и в соцсетях библиотеки. Тема «Музей Бориса Пастернака в п. Всеволодо-Вильва». Заведующая музеем Анастасия Фирсова расскажет о проектах для людей с ограниченными возможностями здоровья, 12+.

27 сентября в 10:00 соберется дискуссионный клуб на английском языке. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции встреча пройдёт в онлайн-формате по ссылке https://join.skype.com/dhG8cPqbIlIu. Тема: «Digital Revolution». Продолжительность беседы - 90 минут. Уровень владения языком не ниже А2, 12+. Ведущий - Винсент Эзинива, студент из Нигерии.

27 сентября в 14:00 состоится открытие нового сезона проекта «Музыкальный роман в Горьковке». Мастер-класс по вокальному искусству солистки Пермского академического театра им. П. И. Чайковского, автора проекта Татьяны Каминской.

Татьяна Каминская – обладательница великолепного меццо-сопрано, дипломант Международного конкурса вокалистов в городе Памплона (Испания), лауреат Международного фонда Славянской письменности и культуры. Участвовала в гастролях Пермской оперы в Германии, Швейцарии, Ирландии, США.

«Музыкальный роман в Горьковке» - совместный проект краевой библиотеки им. А. М. Горького и артистов пермской оперы, который знакомит читателей библиотеки с лучшими образцами зарубежной и отечественной музыки. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло). Вход ограничен, 12+. Регистрация обязательна. Для записи: 236-01-89; 8 (912) 8869045. Стоимость мастер-класса: 300-500 рублей.
© Вечерние ведомости
В монастыре на Ганиной яме в честь 20-летия открылась фотовыставка
22 сентября 2020
На улице Вайнера в Екатеринбурге пройдет двухнедельная ярмарка
21 сентября 2020
ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге пройдёт в июле
17 сентября 2020
Жители Екатеринбурга смогут обсудить благоустройство Юго-Западного лесопарка
22 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Сентябрьское заседание Заксобрания Пермского края сосредоточится на социальной тематике
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:46 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки
10:29 Вопрос создания рабочих мест в территориях – на особом контроле главы Пермского края
19:33 За прошедшие сутки COVID-19 выявлен у жителей 12 территорий Пермского края
16:15 Энергетики «Пермэнерго» успешно справились с последствиями неблагоприятных погодных явлений
16:13 В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» призывают проявить заботу о природе
12:43 В Прикамье среди новых заболевших 88% - жители старше 45 лет
12:40 До конца этого года в крупных больницах Прикамья появятся мобильные рентгеновские аппараты
12:37 В Пермском крае зафиксировано 74 случая COVID-19
11:02 В Перми временно ограничат движение транспорта на участке улицы Героев Хасана
10:44 В Прикамье в 60 школах установят контейнеры по сбору батареек
10:42 Формирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Перми стало более понятным
10:41 Российская IT-компания открывает в Перми первый региональный офис
10:39 В Перми уточняются требования к установке памятников
19:27 Пермская гордума приняла решение по микрорайону Красные казармы
19:21 У жителей 15 территорий Прикамья выявлен коронавирус
19:15 В Пермском крае следователи продолжают разыскивать без вести пропавшего 17-летнего юношу
19:09 Депутаты оценили готовность Перми к началу отопительного сезона
18:50 Депутаты обсудили итоги благоустройства районов индивидуальной жилой застройки в Перми
18:44 Пермские педагоги получат дополнительную поддержку
18:31 Жители Прикамья могут посетить виртуальный музей тепла «Т Плюс»
18:13 Пермяки получили 11 наград в финале WorldSkills Russia
Все новости
16:08 Российский военный корабль «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном в Балтийском море
16:01 Журнал Time не включил Путина в список ста самых влиятельных людей в мире
15:52 Депутаты Госдумы приняли закон о повышении акцизов на табачную продукцию
15:44 Разбившийся в Тверской области Су-30 мог быть случайно сбит другим истребителем ВКС РФ
15:37 В Минске состоялась инаугурация Лукашенко
13:22 Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев
12:52 МегаФон запускает опцию «Копилка минут»
12:40 В России коронавирусом заболел еще 6431 человек
12:33 Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане, сделав подкоп
12:24 Российского политика Алексея Навального выписали из стационара клиники Charite
10:39 Руководителей «Церкви последнего завета» арестовали в Новосибирске
10:23 Строящим «Северный поток - 2» судам отказали в предоставлении страхового покрытия
10:11 Дональд Трамп призвал ООН наказать Китай за коронавирус
10:05 Лукашенко запретил ввоз в Белоруссию любых польских товаров
09:57 Акции «Яндекса» резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
09:51 Представители ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса
09:46 Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик
16:33 Диетолог назвала продукты, которые не следует употреблять на завтрак
16:21 Ангела Меркель призвала к реформе Совета Безопасности ООН
16:11 Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Белгородской области Савченко
14:34 Синоптик пообещал москвичам самое теплое за десять лет бабье лето
Новости России и мира
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
23/09
 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
13:13
23/09
 В Екатеринбурге девушка-гастарбайтер пырнула ножом в грудь земляка из Узбекистана
12:35
23/09
 На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
10:28
23/09
 В Екатеринбурге оперативники ОБОП и ФСБ задержали оружейного «мини-барона»
20:25
22/09
 В Екатеринбурге бизнесмен нанял проституток в релакс-салон. Теперь ему грозит суд
12:41
22/09
 В РФ обнаружили ещё 6 215 случаев заражения коронавирусом
12:36
22/09
 Число больных COVID-19 в Свердловской области превысило 28 тысяч
12:39
21/09
 В России COVID-19 обнаружен ещё у 6 196 человек
12:35
21/09
 123 новых случая COVID-19 выявлено на Среднем Урале
12:39
20/09
 Число больных COVID-19 в России превысило 1,1 млн человек
12:35
20/09
 Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
13:26
19/09
 Экс-директора муниципального учреждения в Екатеринбурге подозревают в мошенничестве
09:34
19/09
 Екатеринбуржец переломал ребра, пытаясь спуститься из квартиры по веревке
20:01
18/09
 Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
15:24
18/09
 В отеле на Уралмаше нашли труп с перерезанным горлом
12:34
18/09
 Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
Все новости