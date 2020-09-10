16 сентября в Мотовилихинском районе Перми откроются городские ярмарки

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Площадки будут расположены по адресам: улица Гайдара, 13г (у ТЦ «Кит») и улица Уинская, 10. Здесь можно будет приобрести свежие овощи, мед разных сортов, грибы, мясные деликатесы и молочную продукцию.Как рассказали в МКУ «Пермский центр бизнеса», городские ярмарки будут открыты с 16 по 18 сентября по адресам: улица Гайдара, 13г (у ТЦ «Кит») и улица Уинская, 10. График работы: с 12:00 до 20:00. На ярмарках можно приобрести свежие овощи, мед разных сортов, грибы, мясные деликатесы и молочную продукцию.Подробную информацию, а также актуальные адреса и даты проведения ярмарок можно узнать в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/yarmarkaperm59) или Instagram (https://www.instagram.com/yarmarkaperm59/).Напомним, что организаторы ярмарки следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и методических рекомендаций Роспотребнадзора для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. По вопросам участия в ярмарках необходимо обращаться к Максиму Костенюку по телефону: 8-919-454-10-64.