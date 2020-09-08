Отопление в Перми начнут запускать с 15 сентября

13.10 Четверг, 10 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Традиционно в первую очередь отопительный сезон начнется для учреждений социальной сферы, а затем и для жилых домов.

Как сообщил в своем Инстаграме глава Перми Дмитрий Самойлов, на заседании штаба по подготовке к зиме принято решение начать отопительный сезон 15 сентября. В город пришло похолодание, и нормативной пятидневки с температурой ниже +8 решено не ждать, написал Дмитрий Самойлов в соцсети: «Сначала запускаем социальную сферу, затем дома. Учитывая рельефность нашего города, обычно этот процесс занимает недели 2-3».

Глава города также отметил, что «прямые линии» по проблемам отопления заработают ближе к старту отопительного сезона.
© Вечерние ведомости
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