Продукция предпринимателей-керамистов из Прикамья попала в шорт-лист всероссийской премии дизайна
Пермский край: новости дня
Новую коллекцию мастера создали во время самоизоляции.
В Пермском крае изделия семейной мастерской «Свод Керамика» из Чайковского попали в шорт-лист национального конкурса «Придумано и сделано в России». На суд жюри мастера-предприниматели Илья Будников и Елена Игнатьева представили серию изделий «Таврида», созданную по мотивам воспоминаний о путешествии по Крымскому полуострову. Чтобы подчеркнуть природную дикость края, а также его мягкость и текстурную насыщенность, они использовали в работах карьерную глину, обогащённую крупнозернистым шамотом.
«Запрос на долговечный декор, который будет органично встраиваться в современные проекты, мы давно получали от архитекторов и дизайнеров интерьеров, поэтому решили заняться созданием и усовершенствованием такой продукции», – рассказывает совладелец мастерской, керамист-предприниматель Илья Будников.
Конкурс предметного дизайна «Придумано и сделано в России» проводится для формирования актуального образа российского дизайна, узнаваемого во всем мире. Организатор, Всероссийский музей декоративного искусства, выкупит работы победителя в свою постоянную коллекцию. Изделия номинантов представят на выставке в Центре моды и дизайна музея декоративного искусства, а партнёр конкурса Russian Design Council бесплатно займётся оформлением авторских прав участников.
Победителя конкурса определят по итогам решения жюри и народного голосования. Поддержать прикамских мастеров можно на сайте конкурса.
Напомним, мастерская «Свод Керамика» выпускает авторскую плитку для фасадов и внутренней отделки, изразцы для печей и каминов, а также декор для интерьера. В период самоизоляции предприниматели переориентировали производство – начали выпускать женские украшения из керамики. Для увеличения продаж в интернете перезапустили свой Instagram и создали сайт. Это позволило сохранить мастерскую в период кризиса.
«Следующий этап – выход на международный рынок с помощью регионального Центра поддержки экспорта. Готовы оказать содействие в дальнейшем развитии бренда мастерской», – говорит руководитель Агентства по развитию МСП Пермского края Екатерина Макаренко.
Отметим, развитие экспорта товаров производителей Пермского края - одно из приоритетных направлений деятельности правительства региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин инициировал создание в Пермском крае «Дома предпринимателя». По плану, он объединит краевые центры поддержки экспорта, развития компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, центр «Мой бизнес», а также региональные Микрофинансовую организацию и Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства.
Центр поддержки экспорта оказывает содействие малому и среднему бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, осенью этого года пермским предпринимателям помогут стать участниками шести международных онлайн-выставок: BuildExpo, FoodExpo и MedExpo – в Казахстане, Future Tech Event и MENA Energy Meet – в Омане, а также «Пермский бизнес для Азербайджана» и «Пермский бизнес для Турции».
В Пермском крае изделия семейной мастерской «Свод Керамика» из Чайковского попали в шорт-лист национального конкурса «Придумано и сделано в России». На суд жюри мастера-предприниматели Илья Будников и Елена Игнатьева представили серию изделий «Таврида», созданную по мотивам воспоминаний о путешествии по Крымскому полуострову. Чтобы подчеркнуть природную дикость края, а также его мягкость и текстурную насыщенность, они использовали в работах карьерную глину, обогащённую крупнозернистым шамотом.
«Запрос на долговечный декор, который будет органично встраиваться в современные проекты, мы давно получали от архитекторов и дизайнеров интерьеров, поэтому решили заняться созданием и усовершенствованием такой продукции», – рассказывает совладелец мастерской, керамист-предприниматель Илья Будников.
Конкурс предметного дизайна «Придумано и сделано в России» проводится для формирования актуального образа российского дизайна, узнаваемого во всем мире. Организатор, Всероссийский музей декоративного искусства, выкупит работы победителя в свою постоянную коллекцию. Изделия номинантов представят на выставке в Центре моды и дизайна музея декоративного искусства, а партнёр конкурса Russian Design Council бесплатно займётся оформлением авторских прав участников.
Победителя конкурса определят по итогам решения жюри и народного голосования. Поддержать прикамских мастеров можно на сайте конкурса.
Напомним, мастерская «Свод Керамика» выпускает авторскую плитку для фасадов и внутренней отделки, изразцы для печей и каминов, а также декор для интерьера. В период самоизоляции предприниматели переориентировали производство – начали выпускать женские украшения из керамики. Для увеличения продаж в интернете перезапустили свой Instagram и создали сайт. Это позволило сохранить мастерскую в период кризиса.
«Следующий этап – выход на международный рынок с помощью регионального Центра поддержки экспорта. Готовы оказать содействие в дальнейшем развитии бренда мастерской», – говорит руководитель Агентства по развитию МСП Пермского края Екатерина Макаренко.
Отметим, развитие экспорта товаров производителей Пермского края - одно из приоритетных направлений деятельности правительства региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин инициировал создание в Пермском крае «Дома предпринимателя». По плану, он объединит краевые центры поддержки экспорта, развития компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, центр «Мой бизнес», а также региональные Микрофинансовую организацию и Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства.
Центр поддержки экспорта оказывает содействие малому и среднему бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, осенью этого года пермским предпринимателям помогут стать участниками шести международных онлайн-выставок: BuildExpo, FoodExpo и MedExpo – в Казахстане, Future Tech Event и MENA Energy Meet – в Омане, а также «Пермский бизнес для Азербайджана» и «Пермский бизнес для Турции».
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