Пермь: новости дня
17:13 | 19.08.2020
Накануне Пермского марафона будет работать «Школа спортивного волонтера»
Организация «Во! Волонтеры» приглашает стать участником одного из самых ожидаемых спортивных событий года – Пермского марафона – в качестве волонтера. В обязанности волонтеров будет входить организационная помощь участникам на старте и выдача им медалей на финише, консультирование участников и гостей на территории городка, обеспечение порядка на трассе и в городке, выдача воды в пунктах питания на трассе марафона.
Работа волонтеров будет организованна с учетом санитарных норм – с соблюдением социальной дистанции, термометрией, масками и дезинфицирующими средствами, которые будут выданы организаторами.
Для участия в мероприятии необходимо пройти обучение в «Школе спортивного волонтера», которое состоится 25 и 26 августа в предметно-языковой школе «Дуплекс» (улица Толмачева, 18). Начало занятий в 18:30. На обучении волонтеры будут разделены на группы по 10-15 человек с соблюдением социальной дистанции, с собой необходимо иметь личные средства защиты: маски, перчатки, антисептические средства.
В рамках обучения пройдет встреча с любителями и организаторами спортивных событий, опытными волонтерами и известными спортсменами города, распределение функционала и направления работы на Пермском марафоне, знакомство с куратором своего направления, отработка функционала по кейсам.
Чтобы стать волонтером Пермского марафона необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZmi3MMYunAGGoywAlYUjiDaoPfC8L0FCZqserGqt770Qh3Q/viewform. Дополнительную информацию о волонтерской деятельности можно получить на сайте организации «Во! Волонтеры» https://www.волонтерпермь.рф/, в группе «ВКонтакте» https://vk.com/publicvovolonters и на странице Instagram https://www.instagram.com/volonterperm/.
Напомним, Пермский марафон состоится 5 и 6 сентября. Пройти регистрацию на одну из его дистанций можно на сайте марафона https://russiarunning.com/event/PermMarathon2020. На текущий момент регистрацию прошли порядка 3,7 тысячи человек.
© «Вечерние ведомости»
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