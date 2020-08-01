Игорь Сапко: В наше непростое время очень важно появление новых пространств для коммуникаций

12:28 | 18.08.2020

Депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко прокомментировал на своей странице в Facebook появление в Перми новой дискуссионной площадки - экспертного клуба московского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).



Парламентарий сообщил, что подобные неформальные центры общественного обсуждения уже открыты в Иркутске, Екатеринбурге, Челябинске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Севастополе.



«Новый клуб станет местом регулярных встреч экспертов разных областей: социологии, политологии, экономики, географии и политэкономии, презентации общественности различных точек зрения по актуальным вопросам развития региона. В наше непростое время, когда каждый день - это новый вызов, новое испытание, появление пространств для коммуникации людей из разных сфер очень важно. Уверен, что обсуждение по-настоящему значимых для нашего края вопросов должно происходить не в чиновничьих кабинетах или кулуарах, а максимально публично, открыто», - отметил Игорь Сапко.



Курировать проект в нашем регионе будет политконсультант Сергей Чернаков из «Бакстер Групп», а возглавил клуб профессор Игорь Кирьянов. В этот четверг, 20 августа, в дискуссионном клубе состоится очередное заседание. Заявленная тема: «Пермь - культурная столица или промышленный регион?».



«Однозначного ответа на этот вопрос, разумеется, не существует, а значит, обсуждение обещает быть интересным. Примечательно, что накануне президент России Владимир Путин и врио губернатора региона Дмитрий Махонин обсуждали промышленный потенциал Пермского края, а вместе с тем затронули и тему строительства нового здания художественной галереи. Я убежден, прелесть нашего региона в гармонии приоритетов его развития. Без баланса в промышленной и культурной политике наш край не был бы таким развитым, интересным и привлекательным для жизни. Благодаря этим двум постулатам и знаменита наша земля. Но совершенству, как известно, нет предела!» - подытожил Игорь Сапко.

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