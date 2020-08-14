Пермь: новости дня
15:30 | 16.08.2020
В Перми муниципальный приют для собак завел Instagram-аккаунт, чтобы искать питомцам новых хозяев
Всемирный день бездомных животных отмечают по всей планете, эта дата является поводом для привлечения внимания общественности к проблемам бездомных питомцев. В этом году он приходится на 15 августа.
Инициатором установления этой даты является Международное общество прав животных. В 1992 году оно выступило с предложением о принятии такого решения. Его поддержали защитники четвероногих. С того времени ежегодно в августе волонтерами и добровольцами устраиваются масштабные мероприятия, направленные на сокращение числа бродяжничающих кошек и собак.
В Перми работу по отлову животных с улиц города и дальнейшему устройству их в добрые руки ведет Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. После доставки в муниципальный приют животных осматривает ветеринар, производится необходимое лечение, стерилизация, чипирование. Муниципальный приют проводит активную работу по поиску новых хозяев для собак, находящихся на содержании приюта, разъяснению особенностей ухода за животными. Выбрать себе друга можно по фотографии – список лохматых «постояльцев» муниципальных приютов размещен в группе «ВКонтакте» волонтеров муниципального приюта https://vk.com/mp_help, а также на странице «ВКонтакте» https://vk.com/otlovsobakperm и сайте учреждения http://www.prirodaperm.ru/regulirovanie_chislennosti_beznadzornih_sobak/new-home/. Также у МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных» появился официальный аккаунт в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/mpriutperm/. Здесь сотрудники приюта рассказывают о повседневной жизни своих подопечных. Например, можно посмотреть видео прогулок с питомцами. Среди них есть и породистые собаки – спаниель и даже собака с чертами экстерьера, присущими породе акита-ину. С начала года более 700 питомцев приюта обрели новый дом.
Напомним, информацию о местах нахождения безнадзорных собак необходимо направлять по электронной почте: otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону: 263-14-94. Обращение будет принято в работу только в случае сообщения полного имени (фамилия, имя, отчество), контактного телефона и адреса, по которому находятся безнадзорные животные.
© «Вечерние ведомости»
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