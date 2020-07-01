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15:59 | 30.07.2020
Управленцы Прикамья познакомились с международным опытом развития городов
Первый модуль программы создан по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО и посвящен изучению мировых тенденций развития городов, в частности, их роли в экономике, подходам к планированию и организации городских проектов, пониманию роли городских лидеров в реализации этих проектов.
В рамках модуля руководители ключевых направлений ВЭБ.РФ и организаций-партнеров госкорпорации представили свои инструменты и возможности для развития городов. Они также поделились опытом управления и сопровождения масштабных проектов.
В открытии программы принял участие Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации. Он отметил важность прикладного характера программы обучения: «Уникальность методики обучения Школы СКОЛКОВО, которую отработали на моногородах, это абсолютно прикладной характер – задачи учебные превращаются в прикладные».
«100 городов, управленцы из которых участвуют в программе, вместе с Москвой и Петербургом – это половина населения и ВВП страны. Но у нестоличных городов есть огромный потенциал для экономического роста. Одно из необходимых условий для этого – квалифицированные управленческие команды. Именно для них мы организовали вместе с партнерами образовательную программу, которая призвана дать импульс повышению качества жизни в наших городах», – отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
В лекционной части выступили несколько десятков экспертов в сфере экономики и городского развития, среди них председатель попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александр Мамут, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов, исполнительный директор LSE Cities (Лондон) Филипп Роуд, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов, старший советник направления Future Cities and New Industries в банке HSBC Грег Кларк, директор Центра региональных исследований ВШЭ Ирина Ильина.
В практической части модуля перед участниками стояла задача проанализировать уже существующие стратегии развития своих городов и провести ревизию нынешних и запланированных городских проектов.
По словам участника обучения – министра ЖКХ и благоустройства Прикамья Андрея Кокорева, мероприятие позволило получить интересные теоретические знания в контексте развития коммунальной инфраструктуры региона и городских пространств – парков, мест отдыха, общественных территорий. «Пермский край активно развивается, участвует в федеральных проектах. В этих условиях важно быть «в тренде» и понимать мировые тенденции. Это был только первый модуль образовательной программы из четырнадцати, но уже эти знания мы сможем применить для преобразования пространств Перми и территорий Прикамья для повышения комфорта жителей региона», – поделился мнением министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров.
За пять дней модуля лидеры из регионов провели на кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО в общей сложности более 50 часов.
Первый поток программы вместил участников из Армавира, Братска, Великого Новгорода, Владивостока, Вологды, Воронежа, Дзержинска, Иваново, Казани, Кемерово, Королёва, Костромы, Красногорска, Краснодара, Липецка, Махачкалы, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Оренбурга, Орска, Перми, Сочи, Стерлитамака, Сургута, Тулы, Улан-Удэ, Уссурийска, Уфы, Химок, Челябинска, Якутска.
© «Вечерние ведомости»
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