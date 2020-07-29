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12:35 | 30.07.2020

Пермских десантников призывают отметить свой профессиональный праздник дома

Пермское региональное отделение «Союз десантников России» предлагает отметить День воздушно-десантных войск 2 августа в частном порядке, в кругу близких, не подвергая здоровье своих близких опасности.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае по-прежнему действует режим самоизоляции. В соответствии с пунктом 1.1. Указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 года №23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», проведение любых спортивных, культурных, научных, публичных, общественных и досуговых мероприятий временно приостановлено. В частности, это касается празднования Дня воздушно-десантных войск, которое традиционно проходило в форме шествия, митинга и культурно-спортивного мероприятия.

Главным организатором празднования Дня воздушно-десантных войск в нашем городе является Пермское региональное отделение «Союз десантников России». Его представители призывают десантников Перми и Пермского края с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

Как рассказали в общественной организации, в этом году наша страна будет отмечать юбилейную дату – 90 лет создания воздушно-десантных войск. Свою историю войска ведут с 1930 года.

– Мероприятие проводится в непростое для нас время. Меры безопасности по распространению коронавирусной инфекции не сняты. Как следствие, в этом году шествия и культурно-спортивного мероприятия не будет. Как законопослушные граждане отмечать праздник мы будем в частном порядке. Отмечу, что праздник 90-летия создания воздушно-десантных войск не отменен, он перенесен. Я прошу вас, ребята, относиться с ответственностью к своим близким, окружающим и соблюдать меры безопасности. Надеюсь, что мы с вами встретимся в середине сентября при открытии нового мемориала воинской славы воздушно-десантных войск. Помните наш девиз: «Никто, кроме нас». Благополучия, мира, здоровья, – обратился к сослуживцам председатель Пермского регионального отделения «Союз десантников России» Андрей Поздеев.

С наступающим праздником десантников поздравил и Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин.

– Десантники, поздравляю всех нас с 90-летием со дня создания ВДВ. За все эти годы мы прошли с вами долгий, но славный путь. Не было ни одной войны, ни одного конфликта, где бы не приняли участие наши с вами братья. Будьте достойны звания десантника, - обратился Сергей Яшкин.

© «Вечерние ведомости»

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