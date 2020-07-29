Пермь: новости дня
12:35 | 30.07.2020
Пермских десантников призывают отметить свой профессиональный праздник дома
В связи с распространением коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае по-прежнему действует режим самоизоляции. В соответствии с пунктом 1.1. Указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 года №23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», проведение любых спортивных, культурных, научных, публичных, общественных и досуговых мероприятий временно приостановлено. В частности, это касается празднования Дня воздушно-десантных войск, которое традиционно проходило в форме шествия, митинга и культурно-спортивного мероприятия.
Главным организатором празднования Дня воздушно-десантных войск в нашем городе является Пермское региональное отделение «Союз десантников России». Его представители призывают десантников Перми и Пермского края с пониманием отнестись к введенным ограничениям.
Как рассказали в общественной организации, в этом году наша страна будет отмечать юбилейную дату – 90 лет создания воздушно-десантных войск. Свою историю войска ведут с 1930 года.
– Мероприятие проводится в непростое для нас время. Меры безопасности по распространению коронавирусной инфекции не сняты. Как следствие, в этом году шествия и культурно-спортивного мероприятия не будет. Как законопослушные граждане отмечать праздник мы будем в частном порядке. Отмечу, что праздник 90-летия создания воздушно-десантных войск не отменен, он перенесен. Я прошу вас, ребята, относиться с ответственностью к своим близким, окружающим и соблюдать меры безопасности. Надеюсь, что мы с вами встретимся в середине сентября при открытии нового мемориала воинской славы воздушно-десантных войск. Помните наш девиз: «Никто, кроме нас». Благополучия, мира, здоровья, – обратился к сослуживцам председатель Пермского регионального отделения «Союз десантников России» Андрей Поздеев.
С наступающим праздником десантников поздравил и Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин.
– Десантники, поздравляю всех нас с 90-летием со дня создания ВДВ. За все эти годы мы прошли с вами долгий, но славный путь. Не было ни одной войны, ни одного конфликта, где бы не приняли участие наши с вами братья. Будьте достойны звания десантника, - обратился Сергей Яшкин.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:07 | 30.07.2020
Почти половина заболевших коронавирусом в Прикамье младше 45 лет
13:03 | 30.07.2020
В Свердловской области возобновляется вакцинация населения
12:53 | 30.07.2020
Игорь Сапко с рабочим визитом посетил Уинский муниципальный округ
12:48 | 30.07.2020
В Прикамье зафиксировано 72 случая коронавируса
12:45 | 30.07.2020
Скончались еще 13 свердловчан с коронавирусом
12:42 | 30.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 740 пациентов с Covid-19
12:39 | 30.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 144 человека
12:32 | 30.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 215 человек
12:30 | 30.07.2020
В России выявили еще 5 509 случаев Covid-19
12:27 | 30.07.2020
Пермский край поделился с регионами России успехами в реализации дорожного нацпроекта
12:26 | 30.07.2020
«Вы что, хотите как в Америке?»: активист почти год добивается обжалования запрета на проведение протестной акции в Екатеринбурге
12:23 | 30.07.2020
В Екатеринбурге за взяточничество осужден бывший полицейский
12:00 | 30.07.2020
Власти Нижнего Тагила закупят трамваи на 112 миллионов рублей
11:27 | 30.07.2020
В ДТП под Екатеринбургом пострадал человек
11:10 | 30.07.2020
В центре Екатеринбурга молодой человек упал с крыши здания
10:28 | 30.07.2020
В Нижнем Тагиле мужчина ушел из больницы и пропал
10:20 | 30.07.2020
В Екатеринбурге заметили «фургаломобиль»
09:36 | 30.07.2020
В свердловском поселке произошел пожар площадью 112 квадратных метров
09:13 | 30.07.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
21:45 | 29.07.2020
В Екатеринбурге пьяный водитель заявил об угоне, чтобы вернуть машину со штрафстоянки
21:21 | 29.07.2020
В первом туре РПЛ «Урал» сыграет с «Динамо»
20:00 | 29.07.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в стрельбе на улице Машинной
19:47 | 29.07.2020
Дети, обучавшиеся Среднеуральском женском монастыре, смогут посещать Свято-Симеоновскую гимназию
19:33 | 29.07.2020
В Каменске-Уральском прокуратура ликвидировала свалку из 237 тонн мусора
19:14 | 29.07.2020
В Свердловской области проведено 11443 исследований проб на коронавирус
19:13 | 29.07.2020
ЕМУП «Гортранс» и операторы связи заключили перемирие
18:51 | 29.07.2020
Три клиники Свердловской области вернутся к профильной работе
18:36 | 29.07.2020
В Екатеринбурге полиция проводит второй этап мероприятия «Подросток»
18:16 | 29.07.2020
В Екатеринбурге 1 сентября не состоятся линейки
17:58 | 29.07.2020
Свердловский облсуд разрешил экс-депутату Кагилеву занимать должности на госслужбе
17:35 | 29.07.2020
2 августа фонтаны Перми будут отключены из-за плановой профилактики