Пермский край готовится к открытию сезона охоты

15:18 | 29.07.2020

Сегодня, 29 июля, на заседании правительства Пермского края обсудили актуальные вопросы охоты и охотничьего хозяйства в регионе.



«В Прикамье большие охотничьи угодья – примерно 90% всей территории региона. Краевые власти определяют квоты на добычу особей, чтобы сохранять окружающую среду и численность особей на оптимальном уровне. Без квот есть риск увеличения браконьерства, которое приводит к исчезновению видов животных», – отметил врио губернатора региона Дмитрий Махонин.



Всего в Прикамье 71 вид охотничьих ресурсов, общая численность – более 68 тыс. особей. Ежегодно указом губернатора Пермского края устанавливаются объемы добычи охотничьих ресурсов на период охоты: с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021-го может быть добыто 4,6 тыс. лимитируемых особей, к которым относятся медведь, барсук, лось, выдра, рысь, соболь.



И. о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина в своем выступлении отметила: «С 1 августа мы открываем охоту на медведя, с 15 августа – на барсука, боровую и водоплавающую дичь. Сейчас продолжается охота на кабана, открытая с 1 июня».



За последние четыре года в крае возросла численность волков (почти на 60%), в связи с чем участились выходы хищников к домохозяйствам и жителям лесных районов. В этом году добыта 161 особь, чтобы поддерживать популяцию на безопасном уровне, необходимо добывать не менее 200 особей ежегодно.



Напомним, в марте текущего года сумму денежного вознаграждения за добычу волка увеличили до 20 тыс. руб. В феврале 2020 года врио губернатора внес необходимые поправки в краевой бюджет на 2020–2022 годы о направлении дополнительных 2 млн руб. для поощрения охотников за добычу волка. С начала года такие выплаты получили 30 человек. Всего на выплаты вознаграждений в 2020 году в краевом бюджете предусмотрено 4 млн руб.



На сегодняшний день общая площадь охотничьих угодий Пермского края составляет более 14 млн га, право на охоту имеют 65 тыс. человек, ежегодно добывается 2,8 тыс. особей. В Прикамье также выделены запретные для охоты территории общей площадью более 1,5 млн га. Среди них 20 заказников, а также два заповедника – «Красновишерский» и «Басеги».



На сайте «Управляем вместе» доступна интерактивная карта охотничьих угодий с полной информацией об их границах, площади и лимитах добычи охотничьих ресурсов.



Отметим, в связи с открытием охоты с 1 августа будет усилено патрулирование угодий. На оснащение охотничьих инспекторов в 2020 году из краевого бюджета уже выделено 8,7 млн руб. и приобретено семь новых автомобилей повышенной проходимости, два снегохода, две моторные лодки. Техника оснащена видеорегистраторами и GPS-навигаторами.



Напомним, с учетом сложившейся санитарно-эпидемической ситуации в Пермском крае любительская и спортивная охота осуществляется только при соблюдении всех мер безопасности, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Осуществление охоты рекомендуется производить только индивидуально (поодиночке) или группами до 5 человек.

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