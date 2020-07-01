В Пермском крае планируют создать туристический кластер в селе Кын

12:19 | 23.07.2020

Для повышения привлекательности места у туристов врио губернатора Дмитрий Махонин поручил проработать культурную, досуговую и транспортную составляющую развития села и окрестностей.



Во время рабочей поездки в Лысьвенский городской округ Дмитрий Махонин посетил село Кын, которому по инициативе врио губернатора в этом году был присвоен статус исторического поселения. Здесь сохранены уникальные элементы дореволюционного заводского уклада жизни и практически нетронутая природа. Дмитрий Махонин осмотрел Кыновский краеведческий музей, Свято-Троицкую церковь и пристань на реке Чусовой, куда причаливают все туристические группы, сплавляющиеся по реке.



«Село Кын для нашего региона – знаменательное место. С ним связаны многочисленные легенды пермской земли, поселок неоднократно упоминается в произведениях популярного прикамского писателя Алексея Иванова. Сегодня Кын имеет статус исторического поселения. Для того чтобы он стал точкой притяжения туристов, Пермскому краю необходимо разработать концепцию развития этой территории. Когда у нас будет комплексный план – мы сможем направлять сюда региональные и муниципальные средства, привлекать федеральные и частные инвестиции», – отметил Дмитрий Махонин.



По данным местной администрации, ежегодно Кын посещают 100–120 тыс. туристов. Часть групп прибывает в село на личном транспорте и автобусах, но большинство гостей сплавляются по Чусовой. При этом многие – из других регионов. В частности, водные маршруты вблизи Кына популярны у жителей Свердловской области.



По словам заместителя руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Сергея Хорошутина, количество туристов из соседнего субъекта могло быть намного больше, если бы был организован подъезд наземным транспортом. «Самый популярный водный маршрут на реке – от урочища Журавлик до Кына в Пермском крае. Его протяженность всего 30 км, и его можно преодолеть всего за 2 дня, но именно на этом участке можно наблюдать большое количество камней-«бойцов» на Чусовой и, например, подняться на знаменитый камень Великан. Для этого маршрута туристам из Свердловской области нужно сначала доехать до урочища со стороны своего региона. Сегодня сделать это практически невозможно: оптимальной точкой старта для наших соседей является деревня Усть-Утка, а такой маршрут занимает уже пять дней. Такие путешествия не всегда доступны туристам из-за своей продолжительности. Гораздо большей популярностью пользуются туры выходного дня», – пояснил он. При этом, добавил Сергей Хорошутин, путь домой у туристов пролегает уже через Пермь и Кунгур – это существенно удлиняет дорогу.



Отметим, что дорога до Журавлика на территории Пермского края была приведена в порядок в 2017 году. На ремонт участка длиной 5 км было направлено около 1,5 млн руб., из которых 90% – средства дорожного фонда Прикамья. В Свердловской области протяженность дороги до границы с Пермским краем, а затем и до урочища составляет 8 км. Приведение в порядок этого участка дороги позволило бы существенно сократить временные затраты на возвращение свердловчан домой.



В 2019 году с властями Шалинского городского округа Свердловской области была достигнута договоренность о том, что бесхозный участок дороги будет принят на баланс и отремонтирован за счет средств муниципального бюджета соседнего региона.



По итогам совещания по развитию с. Кын Дмитрий Махонин поручил главе Лысьвенского городского округа Александру Гончарову взять на контроль этот вопрос и добавил, что со своей стороны власти Прикамья планируют рассмотреть варианты приведения в порядок дороги Кын – Кормовище, чтобы прибывшие по реке путешественники смогли комфортно возвращаться домой. Агентство по туризму совместно с краевым минкультом в будущем рассмотрят варианты интеграции различных видов досуга и активностей, чтобы туристам было интересно задержаться в селе с ночевкой и подробнее ознакомиться с историей Кын-завода.



Напомним, в июне по решению правительства Пермского края село Кын первым в Прикамье получило статус исторического поселения, необходимый для сохранения его самобытности и духа «горнозаводской цивилизации». Кроме того, новое звание позволит Кыну принимать участие в конкурсе проектов по развитию и благоустройству, который ежегодно организует Минстрой РФ. В перспективе статусы исторических поселений могут быть присвоены прикамским поселкам Бикбарда, Пашия и Покча.



Село Кын образовано в 1759 году бароном Николаем Строгановым. Оно относится к той части поселков при металлургических заводах Урала, которые сохранились практически в исходном состоянии. Здесь есть дома рабочих и крестьян конца XIX века, а также Свято-Троицкая церковь. Богатую историю Кына дополняют уникальные природные условия местности: ландшафты и река Чусовая формируют множество вариантов для пеших маршрутов-терренкуров и устройства точек обзора.

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