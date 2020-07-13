Пермь: новости дня
13:00 | 14.07.2020
Прикамские аграрии смогут самостоятельно участвовать в госзакупках на поставку продукции в школы и больницы
В ходе рабочей поездки в Очерский и Верещагинский городские округа Дмитрий Махонин побывал на динамично развивающихся сельхозпредприятиях, которые специализируются на разведении крупного рогатого скота и производстве молока, – ООО «Талицкое» и ООО «Заря Путино». Оба входят в число крупнейших животноводческих компаний Прикамья.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве в д. Нижняя Талица – 1300 голов. Предприятие вплотную подошло к производству 9 тысяч тонн молока в год. Столь высокими показателями хозяйство обязано роботизированному цеху и «холодному методу» содержания скота. Этот метод предполагает, что человек фактически не вмешивается в жизнедеятельность животных.
Автоматические линии содержания и доения коров работают и на агропредприятии «Заря Путино» в Верещагинском городском округе. Ферма производит почти 8 тысяч тонн молока высшего сорта в год. В хозяйстве работают более двухсот сотрудников; приезжим специалистам предоставляют жилье.
«Впечатлен тем, что увидел, – отметил врио губернатора. – Рад, что в Пермском крае есть такие крупные предприятия, которые производят молоко высшего качества, и у жителей нашего региона есть возможность покупать продукцию такого высокого уровня именно местного производства».
Дмитрий Махонин обратил внимание, что многие аграрии сейчас обеспечивают своим молоком школы, детсады и больницы только через других участников рынка: по действующим правилам закупок в госсекторе бюджетные учреждения могут заключать контракты на поставку продуктов питания сразу по целой группе товаров (например, и овощи, и фрукты). Поэтому поставщики покупают продукцию у разных производителей, включая местных фермеров, а затем отгружают продукты заказчикам со своих оптовых баз и складов. При этом цены у посредников часто выше, а качество поставляемых товаров не всегда соответствует высоким стандартам.
Чтобы исправить эту ситуацию, врио губернатора Пермского края поручил минсельхозу разделить лоты в госзакупках на отдельные категории. Так сельхозпроизводители получат возможность напрямую участвовать в госзакупках и поставлять свою продукцию. Дмитрий Махонин подчеркнул, что систему государственных закупок решено изменить концептуально: «Если раньше социальные учреждения закупали несколько наименований единым лотом, то сейчас поставки будут осуществляться отдельно по 14 видам продукции: молоко и молочные продукты, картофель, кабачки и так далее. Это нужно, чтобы именно производитель, а не посредник мог принимать участие в торгах и поставлять товары более высокого качества».
Дополнительно власти Прикамья помогут фермерским хозяйствам в освоении системы госзакупок. Министр сельского хозяйства Оксаны Бреднева рассказала, что в ближайшее время для аграриев будет организовано обучение с участием специалистов Высшей школы экономики, ГБУ Пермского края «Центр организации закупок»: «Разделение лотов на разные виды продукции позволит создать в регионе более конкурентную среду. При этом мы готовы оказать поддержку сельхозпроизводителям и научить их участию в госзакупках, чтобы они фактически могли принимать в них участие».
Аграрии оценивают предлагаемые изменения положительно. За годы работы сельхозпроизводители не раз полагались на помощь региональных властей: так, в 2019 году в Пермском крае было реализовано 54 инвестиционных проекта, в каждом из них до 55% затрат возмещены в виде субсидий.
Например, ООО «Заря Путино» построило зерновой комплекс в с. Вознесенское мощностью 10 тыс. тонн благодаря краевой субсидии в размере 18,2 млн руб., а ООО «Талицкое» с помощью субсидии в 2,5 млн руб. обустроило телятник на 240 голов. В этом году фермерские хозяйства также планируют реализовать инвестиционные проекты по строительству коровника и молочной фермы на 200 голов каждый.
«С периодичностью раз в два года мы реализуем инвестпроекты, проводим реконструкции, ежегодно обновляем технику, – прокомментировала директор ООО «Талицкое» Екатерина Лошкарева. – Мы вышли на высокие показатели по надою и не планируем снижать темпы. Для того чтобы получать прибыль и развиваться, есть все возможности и технологии».
Напомним, реализация инвестпроектов позволяет предприятиям региона не только наращивать мощность, увеличивать качество продукции, но и создавать дополнительные рабочие места. Для возмещения части затрат на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агропрома в этом году в бюджете края заложено 1,2 млрд руб.
© «Вечерние ведомости»
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